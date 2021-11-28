Наближаються новорічні свята — саме час думати про те, що можна подарувати на Новий рік 2022. Для багатьох це питання заважке, адже людей, яким потрібно щось подарувати, так багато, а ідей, навпаки, дуже мало. Ідеї, описані в цьому матеріалі, допоможуть вам обрати подарунки на Новий рік.

Покровителем Нового року 2022 є Водяний Тигр, тому звертайте увагу на подарунки таких кольорів: золотий, білий, блакитний, срібний, помаранчевий.

Зважайте: Тигр любить, коли дарунки обирають із душею, тож підійдіть до вибору усвідомлено — найголовніше, аби людині сподобалося.

Ідеї для подарунків близьким

Для близьких людей та друзів варто обрати такі варіанти подарунків, які прослужать ще довгі роки, будуть приємними, потрібними та корисними.

Чоловікові можна подарувати:

парфюм;

гаджети або аксесуари до тих, що він вже має;

парні светри;

VR-окуляри;

ігрову консоль;

вертоліт на радіоуправлінні.

Для дружини на Новий рік 2022 можна обрати:

квитки на улюблену виставу чи концерт;

ювелірні прикраси;

сертифікати на покупки в магазинах косметики;

гаджети для краси;

брендову сумку;

відеопривітання від улюбленої зірки;

романтичну вечерю в ресторані її мрії.

Батькам можна подарувати:

побутову техніку (робот-пилосос, мікрохвильовка, кавоварка тощо);

поїздку до іншої країни;

набір келихів;

сімейний портрет.

Дітям сподобаються:

м’які іграшки;

Lego;

ляльки Barbie;

гаджети (смартфон чи планшет);

речі, пов’язані з їхніми улюбленими фільмами, мультиками, іграми чи музичними групами (одяг, чашки, постери тощо);

книги та комікси;

дитяча косметика.

Подарунки для друзів:

кухонний або столовий посуд;

набір постільної білизни;

набір дорогих чаїв та кави;

теплий плед;

сертифікат на сімейний похід у гори.

Ідеї для подарунків колегам

Обираючи подарунки на Новий рік, не варто забувати й про людей, з якими ви проводите багато часу на роботі — про колег. Подарунки для них можуть бути недорогими, але приємними, кумедними та корисними.

Ось, що можна подарувати колегам:

новорічні магніти на холодильник;

канцелярія з символікою Тигра;

перові ручки;

сукуленти або інші рослини у маленьких горщиках;

планери на 2022 рік;

шоколадні набори.

Бажаємо вам натхнення під час вибору новорічних подарунків!