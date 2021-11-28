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Що можна подарувати на Новий рік 2022 — ідеї подарунків

28 Листопада 2021, 16:15
Марина Корзун
Що можна подарувати на Новий рік 2022 — ідеї подарунків

Наближаються новорічні свята — саме час думати про те, що можна подарувати на Новий рік 2022. Для багатьох це питання заважке, адже людей, яким потрібно щось подарувати, так багато, а ідей, навпаки, дуже мало. Ідеї, описані в цьому матеріалі, допоможуть вам обрати подарунки на Новий рік.

Покровителем Нового року 2022 є Водяний Тигр, тому звертайте увагу на подарунки таких кольорів: золотий, білий, блакитний, срібний, помаранчевий.

Зважайте: Тигр любить, коли дарунки обирають із душею, тож підійдіть до вибору усвідомлено — найголовніше, аби людині сподобалося.

Ідеї для подарунків близьким

Для близьких людей та друзів варто обрати такі варіанти подарунків, які прослужать ще довгі роки, будуть приємними, потрібними та корисними.

Чоловікові можна подарувати:

  • парфюм;
  • гаджети або аксесуари до тих, що він вже має;
  • парні светри;
  • VR-окуляри;
  • ігрову консоль;
  • вертоліт на радіоуправлінні.

Фото: pexels

Для дружини на Новий рік 2022 можна обрати:

  • квитки на улюблену виставу чи концерт;
  • ювелірні прикраси;
  • сертифікати на покупки в магазинах косметики;
  • гаджети для краси;
  • брендову сумку;
  • відеопривітання від улюбленої зірки;
  • романтичну вечерю в ресторані її мрії.

Фото: pexels

Батькам можна подарувати:

  • побутову техніку (робот-пилосос, мікрохвильовка, кавоварка тощо);
  • поїздку до іншої країни;
  • набір келихів;
  • сімейний портрет.

Фото: pexels

Дітям сподобаються:

  • м’які іграшки;
  • Lego;
  • ляльки Barbie;
  • гаджети (смартфон чи планшет);
  • речі, пов’язані з їхніми улюбленими фільмами, мультиками, іграми чи музичними групами (одяг, чашки, постери тощо);
  • книги та комікси;
  • дитяча косметика.

Фото: pexels

Подарунки для друзів:

  • кухонний або столовий посуд;
  • набір постільної білизни;
  • набір дорогих чаїв та кави;
  • теплий плед;
  • сертифікат на сімейний похід у гори.

Фото: pexels

Ідеї для подарунків колегам

Обираючи подарунки на Новий рік, не варто забувати й про людей, з якими ви проводите багато часу на роботі — про колег. Подарунки для них можуть бути недорогими, але приємними, кумедними та корисними.

Ось, що можна подарувати колегам:

  • новорічні магніти на холодильник;
  • канцелярія з символікою Тигра;
  • перові ручки;
  • сукуленти або інші рослини у маленьких горщиках;
  • планери на 2022 рік;
  • шоколадні набори.

Бажаємо вам натхнення під час вибору новорічних подарунків!

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