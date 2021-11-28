Наближаються новорічні свята — саме час думати про те, що можна подарувати на Новий рік 2022. Для багатьох це питання заважке, адже людей, яким потрібно щось подарувати, так багато, а ідей, навпаки, дуже мало. Ідеї, описані в цьому матеріалі, допоможуть вам обрати подарунки на Новий рік.
Покровителем Нового року 2022 є Водяний Тигр, тому звертайте увагу на подарунки таких кольорів: золотий, білий, блакитний, срібний, помаранчевий.
Зважайте: Тигр любить, коли дарунки обирають із душею, тож підійдіть до вибору усвідомлено — найголовніше, аби людині сподобалося.
Ідеї для подарунків близьким
Для близьких людей та друзів варто обрати такі варіанти подарунків, які прослужать ще довгі роки, будуть приємними, потрібними та корисними.
Чоловікові можна подарувати:
- парфюм;
- гаджети або аксесуари до тих, що він вже має;
- парні светри;
- VR-окуляри;
- ігрову консоль;
- вертоліт на радіоуправлінні.
Для дружини на Новий рік 2022 можна обрати:
- квитки на улюблену виставу чи концерт;
- ювелірні прикраси;
- сертифікати на покупки в магазинах косметики;
- гаджети для краси;
- брендову сумку;
- відеопривітання від улюбленої зірки;
- романтичну вечерю в ресторані її мрії.
Батькам можна подарувати:
- побутову техніку (робот-пилосос, мікрохвильовка, кавоварка тощо);
- поїздку до іншої країни;
- набір келихів;
- сімейний портрет.
Дітям сподобаються:
- м’які іграшки;
- Lego;
- ляльки Barbie;
- гаджети (смартфон чи планшет);
- речі, пов’язані з їхніми улюбленими фільмами, мультиками, іграми чи музичними групами (одяг, чашки, постери тощо);
- книги та комікси;
- дитяча косметика.
Подарунки для друзів:
- кухонний або столовий посуд;
- набір постільної білизни;
- набір дорогих чаїв та кави;
- теплий плед;
- сертифікат на сімейний похід у гори.
Ідеї для подарунків колегам
Обираючи подарунки на Новий рік, не варто забувати й про людей, з якими ви проводите багато часу на роботі — про колег. Подарунки для них можуть бути недорогими, але приємними, кумедними та корисними.
Ось, що можна подарувати колегам:
- новорічні магніти на холодильник;
- канцелярія з символікою Тигра;
- перові ручки;
- сукуленти або інші рослини у маленьких горщиках;
- планери на 2022 рік;
- шоколадні набори.
Бажаємо вам натхнення під час вибору новорічних подарунків!