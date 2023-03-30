День народження – особливий день для кожної людини! Тому родичам, друзям та знайомим потрібно по-особливому привітати іменинника.

Під час привітання, не варто й забувати про повномасштабну війну у нашій країні! Що побажати людині на День народження, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що бажати людині в День народження під час війни – найкращі привітання

З Днем народження! Нехай усі мрії втілюються у життя! Бажаю тобі терпіння, впевненості та натхнення! Здоров’я на всі пори року, добрих новин та життєвої удачі! І найскорішої Перемоги!

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Від щирого серця вітаю з Днем народження! Бажаю тобі міцного здоров’я, спокійного сну, сталевих нервів, надійного тилу та мирного неба над головою. Нехай твоє життя наповниться радісними та щасливими моментами! Нехай усі мрії та плани здійснюються!

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З Днем народження! Бажаю тобі сил, мужності та відваги! Нехай здоров’я ніколи не підводить тебе, бойовий настрій панує в душі, а в серці живе безмежне щастя!

Бажаю відзначити наступний день народження в мирній та вільній Україні!

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Вітаю з Днем народження! Нехай у твоєму серці завжди панує мир та спокій, а життя перетвориться на щасливу казку! Бажаю міцного здоровʼя, кохання та віри! Ну і звичайно, скорішої Перемоги!

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Люба, вітаю з Днем народження! Бажаю залишатися такою ж людяною, щирою, доброю. Війна показала усіх нас справжніми, тому нехай на твоєму життєвому шляху завжди зустрічаються щирі та позитивні люди, а лихі – обходять стороною! Скорішої Перемоги та мирного неба над головою!

Що побажати військовим на День народження

Друже, вітаю з Днем народження! Ти надія й опора, гордість і захист для кожного, хто зараз в тилу. Бажаю тобі мудрості, сили, спокою та мужності. Наснаги, натхнення й удачі тобі! Мирного неба та скорішої Перемоги!

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З Днем народження герою! Нехай кожен твій день буде переможним, а кожен вчинок – гідним. Бажаю тобі міцного здоровʼя, внутрішньої сили та наснаги! Нехай поруч завжди будуть лише вірні та гідні люди, а лихо завжди оминає твоє життя.

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З Днем Народження! Завдяки твоїй роботі, мільйони українців прокидаються у незалежній Україні! Бажаю тобі внутрішньої сили, міцного здоровʼя та несамовитого бажання нищити ворога! Дякую тобі та з Днем народження!

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Вітаю з Днем народження, герою! Нехай кожен світанок буде мирним, а кожен день приносить лише добрі новини. Залишайся завжди вільним в думках, вчинках та почуттях! Жаги до перемоги та мирного неба над головою!

Що бажати лікарям в День народження

Вітаю з Днем народження! Бажаю чимало наснаги та натхнення, аби щодня рятувати життя! Твоя справа – благородна та дуже необхідна, особливо зараз! Бажаю душевного спокою, тверезого розуму та мирного неба над головою!

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З Днем народження, лікарю! Бажаю працювати спритно та вміло, нехай кожен день буде наповнений позитивом та шаленою енергією. Нехай щасливим буде серце і душа, а твоя робота завжди успішною!

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Мої щирі вітання у твій День народження! Бажаю тобі відзначити цей день з вірою в нашу перемогу і надією на краще майбутнє. Пам’ятай, що навіть після темряви завжди настає світанок! Нехай близькі та друзі завжди будуть поруч, а робота приносить лише задоволення!

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Бажаю тобі міцного здоров’я, миру, удачі та здійснення всіх мрій! Щирі вітання з Днем народження! Хай у твоєму домі завжди панують мир і злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість та виваженість!

Як привітати електриків з Днем народження

З Днем Народження! Бажаю, аби кожен твій день приносив позитив та радість, так само як ти несеш людям світло! Лише в часи блекауту всі зрозуміли, яка важка та важлива твоя професія! Тому залишайся відданий своїй справі та ніколи не здавайся! Памʼятай, світло завжди переможе темряву!

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Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю бути джерелом світла, тепла і любові для близьких людей, успішної роботи без аварій і серйозних проблем, бажаю чудового життя з постійним потоком енергії! Вітаю тебе!

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Прийми мої щирі вітання у цей світлий день! З Днем народження! Завжди залишайся відданий своїй справі, будь енергійним та зарядженим на позитив! Аби робота завжди приносила лише радість! З Днем народження!

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Вітаю з Днем народження і хочу побажати, щоб в житті не було приводу для напруги, щоб жодна твоя мрія не зустрічала опору, щоб своєю славною працею і важливою роботою ти заслуговував загальну повагу, щоб жити тобі вдавалося завжди в достатку і комфорті!