9 квітня християни західного обряду святкують одне з найбільших церковних свят – Великдень. Свято не потребує представлення, адже це одна з найважливіших церковних подій у календарі з року в рік.
На свято багато хто чекає з нетерпінням – навіть підготовка має свої традиції, які шанують мільйони людей, передаючи звичаї новим поколінням.
Факти ICTV підготували короткі привітання з католицьким Великоднем, щоб ви змогли привітати всіх, хто вам дорогий.
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Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем – повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх вам світань!
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Явилась милість нам Господня
І оживила світ, немов в раю;
В знаменне світле свято Великодня
Вітаю щиро кожну я сім’ю!
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Простивши все, відкинувши зневіру,
Просвічені пасхальним торжеством,
Кріпімо прадідівську віру
І воскресаймо разом із Христом.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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Великодні дні настали –
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!
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Добро, мов сонце, землю обіймає.
Гімн перемоги лине із небес:
Радійте днесь! Хай серце вірить й знає –
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Зазначимо, що християни східного обряду святкуватимуть Великдень трохи пізніше – 16 квітня.
Втім, крім церковних свят, у квітні на українців чекають і національні важливі дати. Наприклад, уже 1 числа багато хто відзначатиме День сміху, а 29 числа – Міжнародний день танцю. Ознайомитися з повним календарем свят квітня 2023 можна на Фактах ICTV.