9 квітня християни західного обряду святкують одне з найбільших церковних свят – Великдень. Свято не потребує представлення, адже це одна з найважливіших церковних подій у календарі з року в рік.

На свято багато хто чекає з нетерпінням – навіть підготовка має свої традиції, які шанують мільйони людей, передаючи звичаї новим поколінням.

Факти ICTV підготували короткі привітання з католицьким Великоднем, щоб ви змогли привітати всіх, хто вам дорогий.

Зараз дивляться

***

Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем – повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх вам світань!

***

Явилась милість нам Господня

І оживила світ, немов в раю;

В знаменне світле свято Великодня

Вітаю щиро кожну я сім’ю!

***

Простивши все, відкинувши зневіру,

Просвічені пасхальним торжеством,

Кріпімо прадідівську віру

І воскресаймо разом із Христом.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Великодні дні настали –

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

***

Добро, мов сонце, землю обіймає.

Гімн перемоги лине із небес:

Радійте днесь! Хай серце вірить й знає –

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Зазначимо, що християни східного обряду святкуватимуть Великдень трохи пізніше – 16 квітня.

Втім, крім церковних свят, у квітні на українців чекають і національні важливі дати. Наприклад, уже 1 числа багато хто відзначатиме День сміху, а 29 числа – Міжнародний день танцю. Ознайомитися з повним календарем свят квітня 2023 можна на Фактах ICTV.