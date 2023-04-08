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Щастя і тепла: короткі привітання з католицьким Великоднем у СМС

9 Квітня 2023, 00:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Щастя і тепла: короткі привітання з католицьким Великоднем у СМС

9 квітня християни західного обряду святкують одне з найбільших церковних свят – Великдень. Свято не потребує представлення, адже це одна з найважливіших церковних подій у календарі з року в рік.

На свято багато хто чекає з нетерпінням – навіть підготовка має свої традиції, які шанують мільйони людей, передаючи звичаї новим поколінням.

Факти ICTV підготували короткі привітання з католицьким Великоднем, щоб ви змогли привітати всіх, хто вам дорогий.

Зараз дивляться

***

Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем – повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх вам світань!

***

Явилась милість нам Господня
І оживила світ, немов в раю;
В знаменне світле свято Великодня
Вітаю щиро кожну я сім’ю!

***

Простивши все, відкинувши зневіру,
Просвічені пасхальним торжеством,
Кріпімо прадідівську віру
І воскресаймо разом із Христом.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Великодні дні настали –
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!

***

Добро, мов сонце, землю обіймає.
Гімн перемоги лине із небес:
Радійте днесь! Хай серце вірить й знає 
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Зазначимо, що християни східного обряду святкуватимуть Великдень трохи пізніше – 16 квітня.

Втім, крім церковних свят, у квітні на українців чекають і національні важливі дати. Наприклад, уже 1 числа багато хто відзначатиме День сміху, а 29 числа – Міжнародний день танцю. Ознайомитися з повним календарем свят квітня 2023 можна на Фактах ICTV.

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Великдень Привітання
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