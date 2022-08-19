19 серпня християни східного обряду відзначають свято Преображення Господнього. У народі його називають Яблучний Спас.
Це важливе релігійне свято, в яке віряни відвідують Божественну літургію та святять у церкві яблука, груші, виноград та інші плоди. Також у цей день потрібно вітати своїх близьких, бажаючи їм щасливої долі.
З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання для Viber із Преображенням Господнім у листівках і СМС, щоб ви змогли привітати того, кого вважаєте за потрібне.
Привітання з Преображенням Господнім 2022 у листівках
Привітання з Преображенням Господнім 2022 у СМС
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Преображення Господнє
Відкриє світло нехай вам сьогодні,
Заповнить душу теплотою
Та обдарує добротою.
Яблук стиглих ви скуштуйте,
А перед тим їх освятіть.
Радійте і моліться Богу,
Відкрийте вірі ви дорогу.
Рішуче гріх ви поборіть,
До мрії впевнено ідіть!
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Побажати хочу для вас славно
У свято прекрасне це православне,
Щоб на честь Преображення Господнього
Молилися трепетно сьогодні!
Давайте Бога нашого прославимо
І всі молитви для нього направимо!
Вшануємо його віршами,
Щоб милостивий він був з нами!
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Нехай в чарівний цей день Преображення
Зійде з небес до вас в душу просвітлення,
Нехай Бог благословить всі починання,
Нехай ваші всі здійсняться бажання.
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З літнім святом поспішаю привітати вас –
Настав день Преображення, Яблучний наш Спас!
І смакують яблучка старі і дітвора.
Я бажаю вам здоров’я, миру і добра!
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Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!