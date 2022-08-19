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Щасливої долі! Привітання у листівках і СМС із Преображенням Господнім 2022

19 Серпня 2022, 08:17
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Щасливої долі! Привітання у листівках і СМС із Преображенням Господнім 2022

19 серпня християни східного обряду відзначають свято Преображення Господнього. У народі його називають Яблучний Спас.

Це важливе релігійне свято, в яке віряни відвідують Божественну літургію та святять у церкві яблука, груші, виноград та інші плоди. Також у цей день потрібно вітати своїх близьких, бажаючи їм щасливої ​​долі.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання для Viber із Преображенням Господнім у листівках і СМС, щоб ви змогли привітати того, кого вважаєте за потрібне.

Зараз дивляться

Привітання з Преображенням Господнім 2022 у листівках

Привітання з Преображенням Господнім 2022 у СМС

***

Преображення Господнє
Відкриє світло нехай вам сьогодні,
Заповнить душу теплотою
Та обдарує добротою.
Яблук стиглих ви скуштуйте,
А перед тим їх освятіть.
Радійте і моліться Богу,
Відкрийте вірі ви дорогу.
Рішуче гріх ви поборіть,
До мрії впевнено ідіть!

***

Побажати хочу для вас славно
У свято прекрасне це православне,
Щоб на честь Преображення Господнього
Молилися трепетно сьогодні!
Давайте Бога нашого прославимо
І всі молитви для нього направимо!
Вшануємо його віршами,
Щоб милостивий він був з нами!

***

Нехай в чарівний цей день Преображення
Зійде з небес до вас в душу просвітлення,
Нехай Бог благословить всі починання,
Нехай ваші всі здійсняться бажання.

***

З літнім святом поспішаю привітати вас –
Настав день Преображення, Яблучний наш Спас!
І смакують яблучка старі і дітвора.
Я бажаю вам здоров’я, миру і добра!

***

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!

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