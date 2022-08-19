19 серпня християни східного обряду відзначають свято Преображення Господнього. У народі його називають Яблучний Спас.

Це важливе релігійне свято, в яке віряни відвідують Божественну літургію та святять у церкві яблука, груші, виноград та інші плоди. Також у цей день потрібно вітати своїх близьких, бажаючи їм щасливої ​​долі.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання для Viber із Преображенням Господнім у листівках і СМС, щоб ви змогли привітати того, кого вважаєте за потрібне.

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Привітання з Преображенням Господнім 2022 у листівках

Привітання з Преображенням Господнім 2022 у СМС

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Преображення Господнє

Відкриє світло нехай вам сьогодні,

Заповнить душу теплотою

Та обдарує добротою.

Яблук стиглих ви скуштуйте,

А перед тим їх освятіть.

Радійте і моліться Богу,

Відкрийте вірі ви дорогу.

Рішуче гріх ви поборіть,

До мрії впевнено ідіть!

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Побажати хочу для вас славно

У свято прекрасне це православне,

Щоб на честь Преображення Господнього

Молилися трепетно сьогодні!

Давайте Бога нашого прославимо

І всі молитви для нього направимо!

Вшануємо його віршами,

Щоб милостивий він був з нами!

***

Нехай в чарівний цей день Преображення

Зійде з небес до вас в душу просвітлення,

Нехай Бог благословить всі починання,

Нехай ваші всі здійсняться бажання.

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З літнім святом поспішаю привітати вас –

Настав день Преображення, Яблучний наш Спас!

І смакують яблучка старі і дітвора.

Я бажаю вам здоров’я, миру і добра!

***

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!