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Ритуали на Петра і Павла: народні обряди і замовляння

2 Травня 2023, 15:26
Асоян Каріна редакторка стрічки
Ритуали на Петра і Павла
Джерело: Unsplash

12 липня в Україні відзначають День святих Петра і Павла. Це одне з головних релігійних свят, яке існує як в православних вірян, так і в католиків.

Окрім церковного значення, День Петра і Павла вважається містичним днем літа. За традиціями, 12 липня дівчата і жінки займалися ворожінням і проводили ритуали на притягнення грошей, удачі, здоров’я тощо.

Факти ICTV розповідають, які ритуали проводять на Петра і Павла.

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Ритуал на Петра і Павла для привернення любові

На Петрів день жінки і дівчата активно використовували любовну магію. Для цього потрібно зібрати 12 трав з 12 полів:

  • звіробій;
  • дивосил;
  • деревій;
  • кропива;
  • будяк;
  • м’ята;
  • подорожник;
  • конюшина;
  • плакун-трава;
  • мідянка;
  • грицики;
  • іван-чай.

Трави потрібно покласти під подушку і попросити пролити світло на зовнішність обранця.

Ритуал на Петра і Павла, щоб налагодити стосунки

Для того, щоб покращити стосунки, у давні часи дарували вишитий або звичайний рушник. Перед цим його заговорювали.

Потрібно покласти рушник між двома запаленими свічками і сказати: “Божественним знанням наділяю тебе чарівною силою, захисною силою. Бережи від зла і від чаклунства, від недруга і чаклуна, від злого духа. Амінь”.

Ритуал на Петра і Павла для здійснення бажаного

Щоб мрії здійснилися, вам потрібні близькі люди, бажано родичі. У їхньому колі з’єднайте долоні й закрийте очі. Тоді промовте: “Що я хочу, те й отримаю. Амінь”.

Ритуал на Петра і Павла для міцної сім’ї

Для того, щоб сім’я була міцною, жінка у ніч на 12 липня непомітно зав’язувала освячену червону нитку чоловіку на ногу. При цьому читала замовляння: “Так, як ця нитка червона міцна, така любов твоя буде міцна до мене. Як ця нитка тримає тебе, так і твоя любов буде тримати тебе біля мене”.

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