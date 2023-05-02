12 липня в Україні відзначають День святих Петра і Павла. Це одне з головних релігійних свят, яке існує як в православних вірян, так і в католиків.

Окрім церковного значення, День Петра і Павла вважається містичним днем літа. За традиціями, 12 липня дівчата і жінки займалися ворожінням і проводили ритуали на притягнення грошей, удачі, здоров’я тощо.

Факти ICTV розповідають, які ритуали проводять на Петра і Павла.

Читайте також: Традиції і заборони на Петра і Павла

Ритуал на Петра і Павла для привернення любові

На Петрів день жінки і дівчата активно використовували любовну магію. Для цього потрібно зібрати 12 трав з 12 полів:

звіробій;

дивосил;

деревій;

кропива;

будяк;

м’ята;

подорожник;

конюшина;

плакун-трава;

мідянка;

грицики;

іван-чай.

Трави потрібно покласти під подушку і попросити пролити світло на зовнішність обранця.

Ритуал на Петра і Павла, щоб налагодити стосунки

Для того, щоб покращити стосунки, у давні часи дарували вишитий або звичайний рушник. Перед цим його заговорювали.

Потрібно покласти рушник між двома запаленими свічками і сказати: “Божественним знанням наділяю тебе чарівною силою, захисною силою. Бережи від зла і від чаклунства, від недруга і чаклуна, від злого духа. Амінь”.

Ритуал на Петра і Павла для здійснення бажаного

Щоб мрії здійснилися, вам потрібні близькі люди, бажано родичі. У їхньому колі з’єднайте долоні й закрийте очі. Тоді промовте: “Що я хочу, те й отримаю. Амінь”.

Ритуал на Петра і Павла для міцної сім’ї

Для того, щоб сім’я була міцною, жінка у ніч на 12 липня непомітно зав’язувала освячену червону нитку чоловіку на ногу. При цьому читала замовляння: “Так, як ця нитка червона міцна, така любов твоя буде міцна до мене. Як ця нитка тримає тебе, так і твоя любов буде тримати тебе біля мене”.