Святі Петро і Павло – першоверховні апостоли, які проповідували християнство по світу. Вони були відданими учнями й послідовниками Ісуса.
У народі це свято називають днем Петра і Павла.
Якого числа Петра і Павла
Петра і Павла за новим стилем святкують 12 липня. Раніше день припадав на 29 червня.
Чи можна купатися в День Петра і Павла
За давніми повір’ями, в це свято у воді з’являється нечиста сила. Саме тому в День Петра й Павла не можна купатися у відкритих водоймах, річках і морі.
Також краще не перебувати біля води.
Окрім цього, в День святого Петра і Павла:
- Не можна шити і в’язати.
- Не можна нічого давати в борг, інакше весь рік будуть проблеми з грошима.
- Не можна проводити вінчання. Ті пари, які вінчаються на Петра і Павла, швидко розійдуться.
Традиції на Петра і Павла
- Свято Петра і Павла вважається верхівкою літа, тому в цей день розпочинали підготовку до настання осені.
- Прибирали й білили будинки.
- Молодь робили вінки і влаштовували гуляння.
- Зранку традиційно відвідували богослужіння.
- Після приходу з церкви віряни пригощалися сирними бабками.
- У цей день частують пастухів, адже цією справою займався святий Петро.
- Традиційно в День Петра і Павла дівчата ворожили на своїх обранців.
- Заведено вмиватися з трьох джерел.