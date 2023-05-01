Святі Петро і Павло – першоверховні апостоли, які проповідували християнство по світу. Вони були відданими учнями й послідовниками Ісуса.

У народі це свято називають днем Петра і Павла.

Якого числа Петра і Павла

Петра і Павла за новим стилем святкують 12 липня. Раніше день припадав на 29 червня.

Чи можна купатися в День Петра і Павла

За давніми повір’ями, в це свято у воді з’являється нечиста сила. Саме тому в День Петра й Павла не можна купатися у відкритих водоймах, річках і морі.

Також краще не перебувати біля води.

Окрім цього, в День святого Петра і Павла:

Не можна шити і в’язати.

Не можна нічого давати в борг, інакше весь рік будуть проблеми з грошима.

Не можна проводити вінчання. Ті пари, які вінчаються на Петра і Павла, швидко розійдуться.

Традиції на Петра і Павла