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Коли Петра і Павла 2023: дата і традиції свята

1 Травня 2023, 14:37
Асоян Каріна редакторка стрічки
Петра і Павла 2023
Джерело: Unsplash

Святі Петро і Павло – першоверховні апостоли, які проповідували християнство по світу. Вони були відданими учнями й послідовниками Ісуса.

У народі це свято називають днем Петра і Павла.

Якого числа Петра і Павла

Петра і Павла за новим стилем святкують 12 липня. Раніше день припадав на 29 червня.

Чи можна купатися в День Петра і Павла

За давніми повір’ями, в це свято у воді з’являється нечиста сила. Саме тому в День Петра й Павла не можна купатися у відкритих водоймах, річках і морі.

Також краще не перебувати біля води.

Окрім цього, в День святого Петра і Павла:

  • Не можна шити і в’язати.
  • Не можна нічого давати в борг, інакше весь рік будуть проблеми з грошима.
  • Не можна проводити вінчання. Ті пари, які вінчаються на Петра і Павла, швидко розійдуться.

Традиції на Петра і Павла

  • Свято Петра і Павла вважається верхівкою літа, тому в цей день розпочинали підготовку до настання осені.
  • Прибирали й білили будинки.
  • Молодь робили вінки і влаштовували гуляння.
  • Зранку традиційно відвідували богослужіння.
  • Після приходу з церкви віряни пригощалися сирними бабками.
  • У цей день частують пастухів, адже цією справою займався святий Петро.
  • Традиційно в День Петра і Павла дівчата ворожили на своїх обранців.
  • Заведено вмиватися з трьох джерел.
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