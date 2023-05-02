12 июля в Украине отмечают День святых Петра и Павла. Это один из главных религиозных праздников, который существует как у православных верующих, так и у католиков.

Кроме церковного значения, День Петра и Павла считается мистическим днем лета. По традициям, 12 июля девушки и женщины занимались гаданием и проводили ритуалы на привлечение денег, удачи, здоровья и тому подобное.

Факты ICTV рассказывают, какие ритуалы проводят на Петра и Павла.

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Ритуал на Петра и Павла для привлечения любви

На Петров день женщины и девушки активно использовали любовную магию. Для этого нужно собрать 12 трав с 12 полей:

зверобой;

девясил;

тысячелистник;

крапива;

чертополох;

мята;

подорожник;

клевер;

плакун-трава;

медянка;

пастушья сумка;

кипрей.

Травы нужно положить под подушку и попросить пролить свет на внешность избранника.

Ритуал на Петра и Павла, чтобы наладить отношения

Для того, чтобы улучшить отношения, в давние времена дарили вышитый или обычный рушник. Перед этим его заговаривали.

Нужно положить рушник между двумя зажженными свечами и сказать: “Божественным знанием наделяю тебя волшебной силой, защитной силой. Береги от зла и от колдовства, от недруга и колдуна, от злого духа. Аминь”.

Ритуал на Петра и Павла для осуществления желаемого

Чтобы мечты осуществились, вам нужны близкие люди, желательно родственники. В их кругу соедините ладони и закройте глаза. Тогда произнесите: “Что я захочу, то и получу. Аминь”.

Ритуал на Петра и Павла для укрепления семьи

Для того, чтобы семья была крепкой, женщина в ночь на 12 июля незаметно завязывала освященную красную нить мужу на ногу. При этом читала заговоры: “Так, как эта нить красная крепкая, такая любовь твоя будет крепкая ко мне. Как эта нить держит тебя, так и твоя любовь будет держать тебя возле меня”.