28 листопада розпочнеться різдвяний піст, який триватиме до 6 січня. Його дотримуються православні віряни 40 днів.

Що можна їсти в різдвяний піст – далі у матеріалі.

Різдвяний піст не надто суворий, оскільки його мета – духовне очищення. У період 40 днів варто відмовитися від м’яса, молока, яєць, ковбаси, сиру, копченостей, птиці, олії, алкоголю, проте дозволено вживати рибу, морепродукти, крупи, горіхи, овочі, фрукти, мед, сіль, хліб і воду.

Так, із 28 листопада по 19 грудня по понеділках дозволено гарячу їжу без додавання олії. По вівторках, четвергах, суботах та неділях – рибу та морепродукти.

За середами та п’ятницями – сухоїдіння (вся їжа, яка не піддавалася термічній обробці: горіхи, хліб, вода, мед, овочі, фрукти тощо).

З 20 грудня по 1 січня забороняється риба та морепродукти, за винятком 25, 26 грудня та 1 січня. Також можна випити келих вина.

У понеділок дозволено гарячу їжу без олії, у вівторок і четвер – їжу з олією, середу та п’ятницю – сухоїдіння.

У період із 2 по 6 січня потрібно зовсім виключити рибу, дотримуючись у понеділок та середу – сухоїдіння. У вівторок – гаряча їжа без олії.

6 січня не можна вживати нічого до сходу першої зірки.

Детальний календар харчування за днями на різдвяний піст 2021-2022 – дивіться на Фактах ICTV.