Рош га-Шана, або Новий рік – одне з найшанованіших свят для всіх, хто сповідує юдаїзм.

Відзначається воно на початку місяця тишрей – сьомого місяця єврейського календаря, який припадає на вересень – жовтень, а тому його дата постійно різна. Коли відзначають єврейський Новий рік 2023, читайте далі.

Рош га-Шану 2023 євреї починають відзначати з вечора 15 вересня, а закінчують увечері 17-го. Це 5784-й Новий рік.

Свято відрізняється від нашого Нового року і не має з ним нічого спільного, для тих, хто сповідує юдаїзм – це час переосмислення прожитого, покаяння і надії на майбутнє.

До слова, в 2022 році Рош га-Шану відзначали з 25 до 27 вересня. Свято тісно пов’язане з нашою країною, оскільки щороку до Умані приїжджає безліч хасидів. Минулого року їх не зупинила навіть повномасштабна війна і вони все ж відвідали Україну.