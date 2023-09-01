Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Рош га-Шана: коли єврейський Новий рік 2023

1 Вересня 2023, 11:51
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
оли єврейський Новий рік 2023
Джерело: Pexels

Рош га-Шана, або Новий рік – одне з найшанованіших свят для всіх, хто сповідує юдаїзм.

Відзначається воно на початку місяця тишрей – сьомого місяця єврейського календаря, який припадає на вересень – жовтень, а тому його дата постійно різна. Коли відзначають єврейський Новий рік 2023, читайте далі.

Рош га-Шану 2023 євреї починають відзначати з вечора 15 вересня, а закінчують увечері 17-го. Це 5784-й Новий рік.

Свято відрізняється від нашого Нового року і не має з ним нічого спільного, для тих, хто сповідує юдаїзм – це час переосмислення прожитого, покаяння і надії на майбутнє.

До слова, в 2022 році Рош га-Шану відзначали з 25 до 27 вересня. Свято тісно пов’язане з нашою країною, оскільки щороку до Умані приїжджає безліч хасидів. Минулого року їх не зупинила навіть повномасштабна війна і вони все ж відвідали Україну.

Читайте також:
Церква, храм, календарь церковных праздников на сентябрь 2023Різдво 25 грудня, Водохреща 6 січня. Новий церковний календар 2023-2024

Теги
Єврейський Новий рік Рош га-Шана
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь