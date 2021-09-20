Щороку 21 вересня християни відзначають одне з найважливіших свят у церковному календарі – Різдво Пресвятої Богородиці.

Цей день ознаменувався появою на світ Діви Марії, яка стала матір’ю Спасителя світу Ісуса Христа. Саме з цієї дати починається цикл релігійних свят, оскільки у православному календарі рік починається з 1 вересня.

Вперше Різдво Пресвятої Богородиці почали відзначати у V столітті. Свято має й інші назви: Друга Пречиста, Осеніни, Оспожинки.

Історія свята Різдво Пресвятої Богородиці

Згідно з переказами, батьки Діви Марії не могли мати дітей і дуже страждали від цього. Попри свою щирість та благочестивість, вони були обмежені в правах і навіть не могли приносити жертви в храмі. Оскільки в ті часи вважалося, що бездітні сім’ї прокляті.

Батько Діви Марії, Іоаким, відправився у пустелю і довго молився Богу про дитину. Потім до нього з’явився ангел, який пообіцяв виконати його прохання і повідомив, що у них народиться донька.

Іоаким передав цю новину дружині Анні. Подружжя зраділо і дало обітницю, що їхня дитина служитиме Богові.

Новоспечені батьки назвали малятко Марією – єврейським ім’ям, яке означає “пані”. У віці трьох років віддали її в Єрусалимський храм, де вона і виховувалася до свого повноліття.

Традиції свята Різдво Пресвятої Богородиці

У Різдво Пресвятої Богородиці заведено ходити до церкви, читати молитву і просити у Діви Марії здоров’я для своїх рідних.

Також у цей день можна запрошувати гостей, накривати пишні столи, пригощати стравами жебраків і нужденних.

Наші предки у свято вмивалися річковою водою, оскільки вірили, що вона має цілющу силу.

Заборонено виконувати фізичну роботу, конфліктувати та сваритися. Потрібно дотримуватись одноденного посту та жити з чистими намірами.