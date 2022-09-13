21 вересня відзначають велике православне свято Різдво Пресвятої Богородиці. Це важливе свято для кожного християнина, адже воно вшановує день народження матері Ісуса Христа – Діва Марія.

Крім того, саме 21 вересня починається новий церковний рік.

Чого не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці та про головні традиції і забобони свята – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Історія свята

У Православній церкві України, про народження Діви Марії розповідають, що Пречиста Марія народилась у Галілейському місті Назареті від праведних батьків Іоакима та Анни.

По батькові вона походила від роду царського, по матері – від священицького. Із сьогоднішнього євангельського читання стає зрозуміло, що любов і смирення – дві головні чесноти, які Діва Марія втілила в собі у найвищій мірі.

До народження Діви Марії, її батьки постійно терпіли осуд та ганьбу, оскільки були бідними. Проте Іоаким та Анна щиро любили та молилися Господу, за що він і винагородив – пославши донечку, яка у майбутньому стане Матір’ю Спасителя людства.

Свою доньку щасливі батьки назвали Марією. Це ім’я походить від слова з івриту зі значенням Володар.

Чого не можна робити 21 вересня

Особливих забобон чи правил у цей день немає, проте все ж варто дотримуватись кількох правил:

не можна сваритися, бажати зла іншій людині або думати про когось погано – помисли цього дня повинні бути чисті .

. не можна брати до рук брати голку;

не можна шити, вишивати та різати хліб;

заборонено відмовляти у проханні про допомогу;

не можна зловживати алкоголем і влаштовувати пишні святкування;

не варто займатися важкою фізичною працею: мити підлогу, прибирати в будинку чи працювати на городі;

не рекомендовано ходити у незручному взутті – якщо ви натрете цього дня ноги, це погана прикмета. Але й босоніж ходити теж заборонено.

Прикмети на Різдво Пресвятої Богородиці

Якщо у цей день погода буде сонячною, то осінь буде тепла і ясна, без рясних дощів. Якщо небо буде похмурим 21 вересня – то осінні буде холодною та дощовою. Якщо дівчина вмиється до сходу сонця – її обов’язково засватають цього року. Якщо зранку 21 вересня буде туман – до дощів. Якщо туман розвіється несподівано швидко – погода буде мінливою. Наші предки вірили, якщо вранці йде дощ, то буде лити він ще 40 днів, а зима видасться холодною. А якщо погода зранку сонячна – не варто чекати багато снігу взимку. Багато павутиння – на морозну і малосніжну зиму.

Різдво Пресвятої Богородиці: традиції свята

Споконвіку свято вважали дуже великим та важливим, тому цей день завжди був оповитий великою кількістю традицій. Крім того, Різдво Пресвятої Богородиці у народі ще називають Друга Пречиста.

Цей день здавана вважався суто жіночим. Безплідні жінки в давнину обов’язково готували обід, щоб Матір Божа помолилася за їхніх майбутніх дітей.

Традиційно було збиратися усією родиною за святковим столом та віддавати шану Богородиці. Усі родина молилася про здоров’я та щастя. На столі стояли страви з риби, запечене м’ясо, борщ з птицею або свининою, вареники з сиром, голубці та пироги.

Рано-вранці жінки намагалися прийти до водойми, щоб там вмитися джерельною водою. Вважалося, якщо зробити це до сходження сонця, її краса збережеться до старості. А щоб діти мали міцне здоров’я, їх обливали на порозі холодною водою.

Крім того, саме у цей день господарі закінчували збирати урожай з грядок.

А ще, наші предки вважали, що саме від Різдва Пресвятої Богородиці починається сезон сватання, саме після 21 вересня дозволялося засилати сватів до дівчат.