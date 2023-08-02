Весілля – вагома подія для усіх молодять. Дівчата мріють про цей день від самого дитинства, а у чоловіків із появою каблучки на пальці різко змінюються пріоритети.

Кожна річниця – особливий день для чоловіка та дружини. Факти ICTV дізнавалися, які бувають річниці весілля і що заведено дарувати подружжю.

Один рік – Ситцеве або марлеве весілля

Це натяк на те, що протягом першого року спільного життя пара надзвичайно активна у ліжку, що й веде до зношення ситцевої постільної білизни до стану марлі.

У цей день подружжя випиває пляшку шампанського, залишену спеціально з весілля. На святкування ситцевого весілля обов’язково запрошують свідків, найкращих друзів, а також батьків.

Що заведено дарувати: молодята дарують один одному ситцеві хустинки, а гості – комплекти постільної білизни, фартухи, рушники, скатертини тощо.

Два роки – Паперове весілля

Досить часто на другому році після весілля в подружжя з’являється малюк, що спричиняє безліч реальних турбот, і сімейне життя вже не здається одним задоволенням. Тому в народі вірять, що стосунки стають подібними до паперу.

На другу річницю заведено дарувати увесь спектр поліграфічної продукції – книги, календарі, фотоальбоми, блокноти, квитки в кіно чи театр тощо.

Три роки – Шкіряне весілля

Вважається, що за три роки чоловік і дружина навчилися ладнати один з одним та підлаштовуватися. Тому символ трьох років спільного життя – шкіра – символ гнучкості.

Дарувати можна шкіряні портмоне й гаманці, сумки й меблі, взуття тощо.

Чотири роки – Лляне весілля

Льон є символом достатку, а також міцності й довговічності. Він міцніший за ситець, а отже, і стосунки подружжя стали міцнішими та надійнішими.

Гості обсипають подружжя цукерками та насінням льону і дарують лляні скатертини, рушники, покривала. Також можна подарувати одяг із льону, ароматичні свічки, пахощі або книгу в обкладинці з льону.

Пʼять років – Дерев’яне весілля

Це вважається першим серйозним ювілеєм. Сім’ю зі стажем у пʼять років порівнюють з дерев’яним будинком, якому ще можуть загрожувати пожежі – сімейні сварки.

Існує повір’я, що дерево, посаджене подружжям на 5-річний ювілей, переживе всі негаразди.

Що заведено дарувати: дерев’яні шкатулки, прикраси, ложки й посуд, дерев’яні меблі, підставки під гарячі каструлі, декор для дому, годинник у дерев’яній окантовці, стільці, плетені крісла тощо.

Шість років – Чавунне весілля

Назва шостої річниці символізує міцність відносин, проте чавун – найкрихкіший із металів, який може тріснути від сильного удару.

Що заведено дарувати: чавунні горщики, пательні, набір посуду з чавуну, чавунну вазу, постільну білизну або покривало тощо.

Сім років – Мідне або Шерстяне весілля

Мідь – символ сімейної міцності, краси та достатку. Це вже не чавун, але до благородного або дорогоцінного металу їй ще далеко.

Подружжя в цей день обмінюються мідними монетами. Також можна дарувати мідні свічники, чашки, карбування.

Вісім років – Жерстяне весілля

На восьмий рік після весілля відбувається оновлення сімейних стосунків, життя подружжя влаштовується остаточно, вони вже повністю звикли один до одного.

Саме це символізує нова блискуча жесть.

Що заведено дарувати: кухонне начиння з жерсті (форми для випічки, тацю), побутові прилади, а також чай, цукерки в жерстяних коробках.

Девʼять років – Фаянсове весілля

На дев’ятиріччя спільного життя настають критичні моменти, які варто пережити, тому шлюб може дати маленьку тріщину, як фаянс.

За іншою версією: сімейні відносини стають міцнішими, як хороший чай – і фаянсові чашки, наповнені чаєм, є символом краси сімейних відносин.

Що заведено дарувати: посуд із фаянсу, порцеляни, кришталю та звичайного скла.

10 років – Олов’яне або Трояндове весілля

Назву річниці пов’язують з гнучкістю олова – тобто, з умінням подружжя підлаштовуватися один до одного. На урочистість запрошують всіх, хто був на весіллі.

Що заведено дарувати: чоловік дарує дружині 11 троянд (10 червоних – як символ любові та 1 білу – як символ надії на наступне десятиліття), троянди подружжю також приносять усі гості.

11 років – Сталеве весілля

На 11-й рік після весілля стосунки подружжя загартувалися і стали, як сталь.

Тому можна подарувати посуд із нержавної сталі (каструлі, сковороди, форми для запікання, вази, таці, чайник – усі вони будуть хорошої якості). Також можна презентувати гаджети зі сталевим корпусом, наприклад, мобільний телефон.

12 років – Нікелеве весілля

Блиск нікелю вказує на необхідність освіжити блиск стосунків, адже минуло вже 12 років з дня весілля.

Що заведено дарувати: блискучі нікельовані вироби – наприклад, посуд.

13 років – Мереживне весілля

На 13 році подружнього життя необхідно особливо цінувати шлюб, тому що він стає тонким, як мереживо.

Що прийнято дарувати: вироби з мережива або тонкої вовни.

14 років – Агатове весілля

Агат є символом добробуту, здоров’я й процвітання. Шлюб, який триває до агатового весілля, можна назвати хорошим і міцним.

Такому шлюбу не страшні жодні перешкоди.

Що прийнято дарувати: прикраси з агату, фігурки зі слонової кістки.

15 років – Скляне весілля

Назва свідчить про чистоту і ясність відносин подружжя. Що заведено дарувати: вази, келихи, салатниці з кришталю і скла, прикраси для дому з кришталю.

18 років – Бірюзове весілля

Яскравість бірюзи – символ закінчення складних і кризових ситуацій, пов’язаних із дорослішанням дітей.

Що прийнято дарувати: подружжя обмінюється прикрасами з бірюзи.

20 років – Порцелянове весілля

Вважається, що за 20 років весь подарований на весілля посуд розбився, тож настав час його оновити.

Що заведено дарувати: чашки, тарілки, сервізи з порцеляни, кухонне начиння, вазу для квітів, статуетки або годинник в порцеляновому обрамленні.

25 років – Срібне весілля

Ця дата символізує і дорогоцінний досвід, накопичений за роки спільного життя, і посріблені сивиною скроні подружжя.

Що заведено дарувати: чоловік і дружина обмінюються срібними обручками.

30 років – Перлове весілля

Перли є символом чистоти й бездоганності відносин чоловіка і дружини, які прожили разом 30 років.

Що заведено дарувати: чоловік підносить дружині намисто із 30 перлин.

35 років – Коралове весілля

Корали мають властивість швидко розростатися й утворювати коралові рифи. Тому й на коралове весілля у пари повинна вже бути величезна сім’я, з безліччю онуків.

Що заведено дарувати: прикраси з червоних коралів.

40 років – Рубінове весілля

Символом є рубін – камінь вогню і любові. Його колір – колір крові, тож і відносини між подружжям “кровні”.

Що заведено дарувати: чоловік і дружина можуть інкрустувати рубін в обручки.

45 років – Сапфірове весілля

Роки велять подумати про здоров’я, а сапфір, за повір’ями, це камінь-цілитель, що надає сили для боротьби зі втомою і хворобами. Подібно до цього каменя, подружжя повинне оберігати й захищати одне одного.

Що заведено дарувати: вироби з сапфірами.

50 років – Золоте весілля

Золото є символом сталості, благородства й мудрості. Тільки любов, відданість і повага подружжя допомогли досягти цієї дати.

Що заведено дарувати: в цей день дуже часто старі обручки замінюють новими. Їх передають неодруженим внукам і правнукам як сімейну реліквію. Тому можна дарувати прикраси із золота, статуетки чи посуд із позолотою.

55 років – Смарагдове весілля

Діти зазвичай влаштовують свято для стареньких батьків.

Що заведено дарувати: прикраси зі смарагдом, постільну білизну, скатерки, рушники, піжами в зелених тонах, прикраси зі смарагдами, квіти в горщиках тощо.

60 років – Діамантове весілля

Діамант – найтвердіший камінь. Це означає, що вже нікому не під силу розірвати такий тривалий шлюб.

Що прийнято дарувати: чоловік дарує дружині прикраси з діамантом. Також можна подарувати постільну білизну, рушники, піжами у світлих тонах, столові прилади, набори тарілок і чашок із блискучими елементами.

65 років – Залізне весілля

Назва весілля вкотре символізує міцність шлюбу. Тому заведено дарувати вироби із заліза, кухонне приладдя, побутову техніку, прикраси, гаджети, різні сувеніри із заліза.

70 років – Благодатне або Вдячне весілля

У цей день подружжя отримує велику подяку за те, що дало життя всій сім’ї.

Що прийнято дарувати: діти та внуки дарують ювілярам все, що ті забажають.

75 років – Коронне весілля

Назва означає, що ювілей весілля вінчає сімейне життя. Подарунки на 75 років весілля мають нести заряд тепла й любові. Тому можна подарувати те, що подружжю дійсно потрібно, що стане в пригоді у подальшому житті.

80 років – Дубове весілля

Назва ювілею весілля очевидна, адже дуб – символ довголіття. Можна дарувати вироби з дуба – стіл, стільці, різні меблі, статуетки чи фігурки з дерева.

90 років – Гранітне весілля

Щоб відзначити гранітне весілля, молодята повинні мати богатирське здоров’я. Що подарувати: путівку в санаторій, постільну білизну або рушники, домашні капці, ортопедичний матрац, подушки, ковдри, теплі шкарпетки тощо.

100 років – Червоне весілля

Найнереальніша дата – це 100 років, але вона є, отже, є люди, яких по праву можна назвати ветеранами подружнього життя.

Що заведено дарувати: подружжю приносять квіти та речі червоного кольору, а також роблять святковий стіл.

Які річниці весілля не відзначають