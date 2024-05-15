Свадьба — весомое событие для всех молодоженов. Девушки мечтают об этом дне с самого детства, а у мужчин с появлением кольца на пальце резко меняются приоритеты.

Каждая годовщина — особенный день для мужа и жены. Факты ICTV узнавали, какие бывают годовщины свадьбы и что принято дарить супругам. В этой статье мы выбрали лучшие идеи, которые будут уместны на подарок на годовщину свадьбы.

Один год — Ситцевая или Марлевая свадьба

Это намек на то, что в течение первого года совместной жизни пара чрезвычайно активна в постели, что и ведет к износу ситцевого постельного белья до состояния марли.

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В этот день супруги выпивают бутылку шампанского, оставленную специально со свадьбы. На празднование ситцевой свадьбы обязательно приглашаются свидетели, лучшие друзья, а также родители.

Что принято дарить: молодожены дарят друг другу ситцевые платочки, а гости — комплекты постельного белья, фартуки, полотенца, скатерти и т. д.

Два года — Бумажная свадьба

Довольно часто на втором году после свадьбы у супругов появляется малыш, что влечет за собой множество реальных забот, и семейная жизнь уже не кажется одним удовольствием. Поэтому в народе верят, что отношения становятся подобными бумаге.

На вторую годовщину принято дарить весь спектр полиграфической продукции – книги, календари, фотоальбомы, блокноты, билеты в кино или театр и тому подобное.

Три года — Кожаная свадьба

Считается, что за три года муж и жена научились ладить друг с другом и подстраиваться. Поэтому символ трех лет совместной жизни — кожа — символ гибкости.

Дарить можно кожаные портмоне и кошельки, сумки и мебель, обувь и тому подобное.

Четыре года — Льняная свадьба

Лен является символом достатка, а также прочности и долговечности. Он крепче ситца, а значит, и отношения супругов стали крепче и надежнее.

Гости осыпают супругов конфетами и семенами льна и дарят льняные скатерти, полотенца, покрывала. Также можно подарить одежду из льна, ароматические свечи, благовония или книгу в обложке из льна.

Пять лет — Деревянная свадьба

Это считается первым серьезным юбилеем. Семью со стажем в пять лет сравнивают с деревянным домом, которому еще могут грозить пожары – семейные ссоры.

Существует поверье, что дерево, посаженное супругами на 5-летний юбилей, переживет все невзгоды.

Что принято дарить: деревянные шкатулки, украшения, ложки и посуда, деревянная мебель, подставки под горячие кастрюли, декор для дома, часы в деревянной окантовке, стулья, плетеные кресла и тому подобное.

Шесть лет — Чугунная свадьба

Название шестой годовщины символизирует прочность отношений, однако чугун — самый хрупкий из металлов, который может треснуть от сильного удара.

Что принято дарить: чугунные горшки, сковородки, набор посуды из чугуна, чугунную вазу, постельное белье или покрывало и тому подобное.

Семь лет — Медная или Шерстяная свадьба

Медь-символ семейной прочности, красоты и достатка. Это уже не чугун, но до благородного или драгоценного металла ей еще далеко.

Супруги в этот день обмениваются медными монетами. Также можно дарить медные подсвечники, чашки, чеканку.

Восемь лет — Жестяная свадьба

На восьмой год после свадьбы происходит обновление семейных отношений, жизнь супругов устраивается окончательно, они уже полностью привыкли друг к другу.

Именно это символизирует новая блестящая жесть.

Что принято дарить: кухонная утварь из жести (формы для выпечки, поднос), бытовые приборы, а также чай, конфеты в жестяных коробках.

Девять лет — Фаянсовая свадьба

На девятилетие совместной жизни наступают критические моменты, которые стоит пережить, поэтому брак может дать маленькую трещину, как фаянс.

По другой версии: семейные отношения становятся крепче, как хороший чай-и фаянсовые чашки, наполненные чаем, являются символом красоты семейных отношений.

Что принято дарить: посуда из фаянса, фарфора, хрусталя и обычного стекла.

10 лет – Оловянная или Розовая свадьба

Название годовщины связывают с гибкостью олова — то есть, с умением супругов подстраиваться друг к другу. На торжество приглашают всех, кто был на свадьбе.

Что принято дарить: муж дарит жене 11 роз (10 красных — как символ любви и 1 белую — как символ надежды на следующее десятилетие), розы супругам также приносят все гости.

11 лет – Стальная свадьба

На 11-й год после свадьбы, отношения супругов закалились и стали, как сталь.

Поэтому можно подарить посуду из нержавеющей стали (кастрюли, сковороды, формы для запекания, вазы, подносы, чайник – все они будут хорошего качества). Также можно презентовать гаджеты со стальным корпусом, например, мобильный телефон.

12 лет — Никелевая свадьба

Блеск никеля указывает на необходимость освежить блеск отношений, ведь прошло уже 12 лет со дня свадьбы.

Что принято дарить: блестящие никелированные изделия – например, посуда.

13 лет – Кружевная свадьба

На 13 году супружеской жизни необходимо особенно ценить брак, потому что он становится тонким, как кружево.

Что принято дарить: изделия из кружева или тонкой шерсти.

14 лет — Агатовая свадьба

Агат является символом благополучия, здоровья и процветания. Брак, который просуществовал до агатовой свадьбы, можно назвать хорошим и крепким.

Такому браку не страшны никакие препятствия.

Что принято дарить: украшения из агата, фигурки из слоновой кости.

15 лет – Стеклянная свадьба

Название свидетельствует о чистоте и ясности отношений супругов. Что принято дарить: вазы, бокалы, салатницы из хрусталя и стекла, украшения для дома из хрусталя.

18 лет — Бирюзовая свадьба

Яркость бирюзы – символ окончания сложных и кризисных ситуаций, связанных с взрослением детей.

Что принято дарить: супруги обмениваются украшениями из бирюзы.

20 лет – Фарфоровая свадьба

Считается, что за 20 лет вся подаренная на свадьбу посуда разбилась, поэтому пришло время ее обновить.

Что принято дарить: чашки, тарелки, сервизы из фарфора, кухонную утварь, вазу для цветов, статуэтки или часы в фарфоровом обрамлении.

25 лет — Серебряная свадьба

Эта дата символизирует и драгоценный опыт, накопленный за годы совместной жизни, и посеребренные сединой виски супругов.

Что принято дарить: муж и жена обмениваются серебряными обручальными кольцами.

30 лет – Жемчужная свадьба

Жемчуг является символом чистоты и безупречности отношений мужа и жены, которые прожили вместе 30 лет.

Что принято дарить: муж преподносит жене ожерелье из 30 жемчужин.

35 лет — Коралловая свадьба

Кораллы имеют свойство быстро разрастаться и образовывать коралловые рифы. Поэтому и на коралловую свадьбу у молодоженов должна уже быть огромная семья, со множеством внуков.

Что принято дарить: украшения из красных кораллов.

40 лет – Рубиновая свадьба

Символом является рубин – камень огня и любви. Его цвет – цвет крови, а значит, и отношения между супругами “кровные”.

Что принято дарить: муж и жена могут инкрустировать рубин в обручальные кольца.

45 лет — Сапфировая свадьба

Годы велят подумать о здоровье, а сапфир, по поверьям, камень-целитель, придающий силы для борьбы с усталостью и болезнями. Подобно этому камню супруги должны оберегать и защищать друг друга.

Что принято дарить: изделия с сапфирами.

50 лет — Золотая свадьба

Золото является символом постоянства, благородства и мудрости. Только любовь, преданность и уважение супругов помогли достичь этой даты.

Что принято дарить: в этот день очень часто старые обручальные кольца заменяют новыми. Их передают неженатым внукам и правнукам как семейную реликвию. Поэтому можно дарить украшения из золота, статуэтки или посуду с позолотой.

55 лет — Изумрудная свадьба

Дети обычно устраивают праздник для стареньких родителей.

Что принято дарить: украшения с изумрудом, постельное белье, скатерки, полотенца, пижамы в зеленых тонах, украшения с изумрудами, цветы в горшках и тому подобное.

60 лет – Бриллиантовая свадьба

Бриллиант — самый твердый камень. Это значит, что уже никто не в силах расторгнуть столь длительный брак.

Что принято дарить: муж дарит жене украшения с бриллиантом. Также можно подарить постельное белье, полотенца, пижамы в светлых тонах, столовые приборы, наборы тарелок и чашек с блестящими элементами.

65 лет – Железная свадьба

Название свадьбы в очередной раз символизирует прочность брака. Поэтому принято дарить изделия из железа, кухонные принадлежности, бытовую технику, украшения, гаджеты, различные сувениры из железа.

70 лет – Благодатная или Благодарная свадьба

В этот день супруги получают большую благодарность за то, что дало жизнь всей семье.

Что принято дарить: дети и внуки дарят юбилярам все, что те пожелают.

75 лет — Коронная свадьба

Название означает, что юбилей свадьбы венчает семейную жизнь. Подарки на 75 лет свадьбы должны нести заряд тепла и любви. Поэтому можно подарить то, что супругам действительно нужно, что пригодится в дальнейшей жизни.

80 лет — Дубовая свадьба

Название юбилея свадьбы очевидно, ведь дуб – символ долголетия. Можно дарить изделия из дуба — стол, стулья, различную мебель, статуэтки или фигурки из дерева.

90 лет – Гранитная свадьба

Чтобы отпраздновать гранитную свадьбу, молодожены должны иметь богатырское здоровье. Что подарить: путевку в санаторий, постельное белье или полотенца, домашние тапочки, ортопедический матрас, подушки, одеяла, теплые носки и тому подобное.

100 лет — Красная свадьба

Самая идеальная дата-это 100 лет, но она существует, а значит, есть люди, которых по праву можно назвать ветеранами супружеской жизни.

Что принято дарить: супругам приносят цветы и вещи красного цвета, а также готовят праздничный стол.

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