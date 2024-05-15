Свадьба — весомое событие для всех молодоженов. Девушки мечтают об этом дне с самого детства, а у мужчин с появлением кольца на пальце резко меняются приоритеты.
Каждая годовщина — особенный день для мужа и жены. Факты ICTV узнавали, какие бывают годовщины свадьбы и что принято дарить супругам. В этой статье мы выбрали лучшие идеи, которые будут уместны на подарок на годовщину свадьбы.
Один год — Ситцевая или Марлевая свадьба
Это намек на то, что в течение первого года совместной жизни пара чрезвычайно активна в постели, что и ведет к износу ситцевого постельного белья до состояния марли.
В этот день супруги выпивают бутылку шампанского, оставленную специально со свадьбы. На празднование ситцевой свадьбы обязательно приглашаются свидетели, лучшие друзья, а также родители.
Что принято дарить: молодожены дарят друг другу ситцевые платочки, а гости — комплекты постельного белья, фартуки, полотенца, скатерти и т. д.
Два года — Бумажная свадьба
Довольно часто на втором году после свадьбы у супругов появляется малыш, что влечет за собой множество реальных забот, и семейная жизнь уже не кажется одним удовольствием. Поэтому в народе верят, что отношения становятся подобными бумаге.
На вторую годовщину принято дарить весь спектр полиграфической продукции – книги, календари, фотоальбомы, блокноты, билеты в кино или театр и тому подобное.
Три года — Кожаная свадьба
Считается, что за три года муж и жена научились ладить друг с другом и подстраиваться. Поэтому символ трех лет совместной жизни — кожа — символ гибкости.
Дарить можно кожаные портмоне и кошельки, сумки и мебель, обувь и тому подобное.
Четыре года — Льняная свадьба
Лен является символом достатка, а также прочности и долговечности. Он крепче ситца, а значит, и отношения супругов стали крепче и надежнее.
Гости осыпают супругов конфетами и семенами льна и дарят льняные скатерти, полотенца, покрывала. Также можно подарить одежду из льна, ароматические свечи, благовония или книгу в обложке из льна.
Пять лет — Деревянная свадьба
Это считается первым серьезным юбилеем. Семью со стажем в пять лет сравнивают с деревянным домом, которому еще могут грозить пожары – семейные ссоры.
Существует поверье, что дерево, посаженное супругами на 5-летний юбилей, переживет все невзгоды.
Что принято дарить: деревянные шкатулки, украшения, ложки и посуда, деревянная мебель, подставки под горячие кастрюли, декор для дома, часы в деревянной окантовке, стулья, плетеные кресла и тому подобное.
Шесть лет — Чугунная свадьба
Название шестой годовщины символизирует прочность отношений, однако чугун — самый хрупкий из металлов, который может треснуть от сильного удара.
Что принято дарить: чугунные горшки, сковородки, набор посуды из чугуна, чугунную вазу, постельное белье или покрывало и тому подобное.
Семь лет — Медная или Шерстяная свадьба
Медь-символ семейной прочности, красоты и достатка. Это уже не чугун, но до благородного или драгоценного металла ей еще далеко.
Супруги в этот день обмениваются медными монетами. Также можно дарить медные подсвечники, чашки, чеканку.
Восемь лет — Жестяная свадьба
На восьмой год после свадьбы происходит обновление семейных отношений, жизнь супругов устраивается окончательно, они уже полностью привыкли друг к другу.
Именно это символизирует новая блестящая жесть.
Что принято дарить: кухонная утварь из жести (формы для выпечки, поднос), бытовые приборы, а также чай, конфеты в жестяных коробках.
Девять лет — Фаянсовая свадьба
На девятилетие совместной жизни наступают критические моменты, которые стоит пережить, поэтому брак может дать маленькую трещину, как фаянс.
По другой версии: семейные отношения становятся крепче, как хороший чай-и фаянсовые чашки, наполненные чаем, являются символом красоты семейных отношений.
Что принято дарить: посуда из фаянса, фарфора, хрусталя и обычного стекла.
10 лет – Оловянная или Розовая свадьба
Название годовщины связывают с гибкостью олова — то есть, с умением супругов подстраиваться друг к другу. На торжество приглашают всех, кто был на свадьбе.
Что принято дарить: муж дарит жене 11 роз (10 красных — как символ любви и 1 белую — как символ надежды на следующее десятилетие), розы супругам также приносят все гости.
11 лет – Стальная свадьба
На 11-й год после свадьбы, отношения супругов закалились и стали, как сталь.
Поэтому можно подарить посуду из нержавеющей стали (кастрюли, сковороды, формы для запекания, вазы, подносы, чайник – все они будут хорошего качества). Также можно презентовать гаджеты со стальным корпусом, например, мобильный телефон.
12 лет — Никелевая свадьба
Блеск никеля указывает на необходимость освежить блеск отношений, ведь прошло уже 12 лет со дня свадьбы.
Что принято дарить: блестящие никелированные изделия – например, посуда.
13 лет – Кружевная свадьба
На 13 году супружеской жизни необходимо особенно ценить брак, потому что он становится тонким, как кружево.
Что принято дарить: изделия из кружева или тонкой шерсти.
14 лет — Агатовая свадьба
Агат является символом благополучия, здоровья и процветания. Брак, который просуществовал до агатовой свадьбы, можно назвать хорошим и крепким.
Такому браку не страшны никакие препятствия.
Что принято дарить: украшения из агата, фигурки из слоновой кости.
15 лет – Стеклянная свадьба
Название свидетельствует о чистоте и ясности отношений супругов. Что принято дарить: вазы, бокалы, салатницы из хрусталя и стекла, украшения для дома из хрусталя.
18 лет — Бирюзовая свадьба
Яркость бирюзы – символ окончания сложных и кризисных ситуаций, связанных с взрослением детей.
Что принято дарить: супруги обмениваются украшениями из бирюзы.
20 лет – Фарфоровая свадьба
Считается, что за 20 лет вся подаренная на свадьбу посуда разбилась, поэтому пришло время ее обновить.
Что принято дарить: чашки, тарелки, сервизы из фарфора, кухонную утварь, вазу для цветов, статуэтки или часы в фарфоровом обрамлении.
25 лет — Серебряная свадьба
Эта дата символизирует и драгоценный опыт, накопленный за годы совместной жизни, и посеребренные сединой виски супругов.
Что принято дарить: муж и жена обмениваются серебряными обручальными кольцами.
30 лет – Жемчужная свадьба
Жемчуг является символом чистоты и безупречности отношений мужа и жены, которые прожили вместе 30 лет.
Что принято дарить: муж преподносит жене ожерелье из 30 жемчужин.
35 лет — Коралловая свадьба
Кораллы имеют свойство быстро разрастаться и образовывать коралловые рифы. Поэтому и на коралловую свадьбу у молодоженов должна уже быть огромная семья, со множеством внуков.
Что принято дарить: украшения из красных кораллов.
40 лет – Рубиновая свадьба
Символом является рубин – камень огня и любви. Его цвет – цвет крови, а значит, и отношения между супругами “кровные”.
Что принято дарить: муж и жена могут инкрустировать рубин в обручальные кольца.
45 лет — Сапфировая свадьба
Годы велят подумать о здоровье, а сапфир, по поверьям, камень-целитель, придающий силы для борьбы с усталостью и болезнями. Подобно этому камню супруги должны оберегать и защищать друг друга.
Что принято дарить: изделия с сапфирами.
50 лет — Золотая свадьба
Золото является символом постоянства, благородства и мудрости. Только любовь, преданность и уважение супругов помогли достичь этой даты.
Что принято дарить: в этот день очень часто старые обручальные кольца заменяют новыми. Их передают неженатым внукам и правнукам как семейную реликвию. Поэтому можно дарить украшения из золота, статуэтки или посуду с позолотой.
55 лет — Изумрудная свадьба
Дети обычно устраивают праздник для стареньких родителей.
Что принято дарить: украшения с изумрудом, постельное белье, скатерки, полотенца, пижамы в зеленых тонах, украшения с изумрудами, цветы в горшках и тому подобное.
60 лет – Бриллиантовая свадьба
Бриллиант — самый твердый камень. Это значит, что уже никто не в силах расторгнуть столь длительный брак.
Что принято дарить: муж дарит жене украшения с бриллиантом. Также можно подарить постельное белье, полотенца, пижамы в светлых тонах, столовые приборы, наборы тарелок и чашек с блестящими элементами.
65 лет – Железная свадьба
Название свадьбы в очередной раз символизирует прочность брака. Поэтому принято дарить изделия из железа, кухонные принадлежности, бытовую технику, украшения, гаджеты, различные сувениры из железа.
70 лет – Благодатная или Благодарная свадьба
В этот день супруги получают большую благодарность за то, что дало жизнь всей семье.
Что принято дарить: дети и внуки дарят юбилярам все, что те пожелают.
75 лет — Коронная свадьба
Название означает, что юбилей свадьбы венчает семейную жизнь. Подарки на 75 лет свадьбы должны нести заряд тепла и любви. Поэтому можно подарить то, что супругам действительно нужно, что пригодится в дальнейшей жизни.
80 лет — Дубовая свадьба
Название юбилея свадьбы очевидно, ведь дуб – символ долголетия. Можно дарить изделия из дуба — стол, стулья, различную мебель, статуэтки или фигурки из дерева.
90 лет – Гранитная свадьба
Чтобы отпраздновать гранитную свадьбу, молодожены должны иметь богатырское здоровье. Что подарить: путевку в санаторий, постельное белье или полотенца, домашние тапочки, ортопедический матрас, подушки, одеяла, теплые носки и тому подобное.
100 лет — Красная свадьба
Самая идеальная дата-это 100 лет, но она существует, а значит, есть люди, которых по праву можно назвать ветеранами супружеской жизни.
Что принято дарить: супругам приносят цветы и вещи красного цвета, а также готовят праздничный стол.
Какие годовщины свадьбы не отмечают
- 16 и 17 лет свадьбы.
- 19 лет.
- 28 лет.
- 32 и 33.
- 36 лет.
- 41-43 годовщины.
- 51-54 года после свадьбы.
- 56-59 годовщины.
- 61-64 свадебные годовщины.
- 66-67 лет свадьбы.
- 68-69 годовщины.