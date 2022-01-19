Щороку тисячі людей з нетерпінням чекають на 19 січня. У цей день вода зі звичайної рідини перетворюється на цілющий еліксир, а душі вірян у Водохреще очищаються від усього зайвого й прагнуть віднайти блаженство. Аби розділити з близькими радість від приходу довгоочікуваного свята, обов’язково надішліть їм приємні слова.

Ми підготували для вас найкращі привітання з Водохрещем 2022 у прозі.

Головна традиція Водохреща – пірнання в ополонку з освяченою водою. Відчайдушні сміливці занурюються в крижану воду, що в цей день має цілющу силу.

Зігрійте своїх близьких після плавання у прохолодних водоймах теплими словами, які ми підібрали.

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Щиро вітаю з великим християнським святом! Я бажаю тобі божого благословення, духовного очищення й щирого щастя! Нехай біди оминають твій дім, а добро навпаки буде частим гостем. Із Водохрещем!

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Із Хрещенням Божим! Нехай у твоєму житті буде тільки гармонія й добро. Нехай ангели завжди оберігають тебе й твою сім’ю! Нехай у серці буде щира любов, а поруч тільки вірні друзі!

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Вітаю з Водохрещем! Нехай у цей прохолодний день тебе зігріває тепло твоєї душі, в якій запалає вогонь світлої любові! Нехай здоров’я міцнішає з кожним днем, а всі незгоди кануть у небуття!

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Любий друже! Вітаю тебе з великим християнським святом – із Водохрещем! Нехай священна зірка проллє світло на твій життєвий шлях, а добро й мир будуть твоїми вірними супутниками в житті!

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З Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб у твій дім завітали добробут, блаженство, гармонія й сімейний затишок. Нехай Бог пробачає всі маленьки гріхи й дарує тобі щастя й сили!

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З Водохрещем! Бажаю тобі духовного очищення й натхнення! Нехай щира надія осяє твій шлях і дасть наснаги. Нехай ангели завжди будуть поруч і рятують тебе від усього зла!

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Зі святом! Бажаю змити в ополонці весь душевний бруд і досягти справжнього блаженства. Нехай сонечко зігріває тебе своїми променями надії, а вечірня зірка освітить тобі шлях до омріяного щастя!

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З Водохрещем! Нехай твоя очищена душа злетить у небеса й сповниться гармонією й силою. Нехай Усевишній почує наші молитви й подарує нам істинну любов і щастя!

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У цей священний день я бажаю тобі назавжди змити всі образи й негаразди! Нехай 19 січня стане новою чистою сторінкою в книзі твого життя. З Водохрещем!

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Щиро вітаю з Хрещенням! Нехай освячена вода дасть тобі сили на боротьбу з усією нечистю. Нехай ангели дадуть тобі винагороду за твою доброту й щирість. Будь щасливим щомиті, щохвилини, щодня!

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Напередодні Водохреща прийнято збиратися всією родиною за великим столом і ласувати смачними стравами. Головним атрибутом такого застілля вважається кутя з медом і родзинками.

Не забудьте поприбирати перед Хрещенням Господнім, аби ваша душа мала змогу остаточно очиститись. У вашому домі не має бути зайвого мотлоху й бруду.