Ежегодно тысячи людей с нетерпением ждут 19 января. В этот день вода из обычной жидкости превращается в целебный эликсир, а души верующих в Крещение очищаются от всего лишнего и стремятся обрести блаженство. Чтобы разделить с близкими радость от прихода долгожданного праздника, обязательно пришлите им приятные слова.

Мы подготовили для вас лучшие поздравления с Крещением 2022 в прозе.

Главная традиция Крещения — ныряние в прорубь с освященной водой. Отчаянные храбрецы погружаются в ледяную воду, которая в этот день имеет целебную силу.

Согрейте своих близких после плавания в прохладных водоемах теплыми словами, которые мы подобрали.

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Поздравляю с великим христианским праздником! Желаю тебе божьего благословения, духовного очищения и искреннего счастья! Пусть беды обходят твой дом стороной, а добро наоборот будет частым гостем. С Крещением!

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С Крещением Божьим! Пусть в твоей жизни будут только гармония и добро. Пусть ангелы всегда оберегают тебя и твою семью! Пусть в сердце будет искренняя любовь, а рядом только верные друзья!

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Поздравляю с Крещением! Пусть в этот прохладный день тебя согревает тепло души твоей, в которой зажжется огонь светлой любви! Пусть здоровье крепнет с каждым днем, а все невзгоды обходят стороной!

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Дорогой друг! Поздравляю тебя с великим христианским праздником – с Крещением! Пусть священная звезда прольет свет на твой путь, а добро и мир будут твоими верными спутниками по жизни!

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С Крещением Господним! Желаю, чтобы в твой дом пришли благополучие, блаженство, гармония и семейный уют. Пусть Бог прощает тебе все маленькие грехи и подарит тебе счастье и силы!

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С Крещением! Желаю тебе духовного очищения и вдохновения! Пусть искренняя надежда осенит твой путь и даст силы. Пусть ангелы всегда будут рядом и спасают тебя от зла!

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С праздником! Желаю смыть в проруби всю душевную грязь и достичь истинного блаженства. Пусть солнышко согревает тебя своими лучами надежды, а вечерняя звезда осветит тебе путь к желаемому счастью!

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С Крещением! Пусть твоя очищенная душа взлетит в небеса и наполнится гармонией и силой. Пусть Всевышний услышит наши молитвы и подарит нам истинную любовь и счастье!

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В этот священный день я желаю тебе навсегда смыть все обиды и невзгоды! Пусть 19 января станет новой чистой страницей в книге твоей жизни. С Крещением!

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Поздравляю с Крещением! Пусть освященная вода даст тебе силы на борьбу со всей нечистью. Пусть ангелы дадут тебе вознаграждение за твою доброту и искренность. Будь счастлив ежесекундно, ежеминутно, ежедневно!

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Накануне Крещения принято собираться всей семьей за большим столом и лакомиться вкусными блюдами. Главным атрибутом такого застолья считается кутья с медом и изюмом.

Не забудьте поубирать перед Крещением Господним, чтобы ваша душа могла окончательно очиститься. В вашем доме не должно быть лишнего хлама и грязи.