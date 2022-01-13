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Найкращі привітання зі святом Василя у листівках

13 Січня 2022, 09:58
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Найкращі привітання зі святом Василя у листівках
Джерело: Dreamstime

Традиційно 14 січня українці відзначають свято Василя. У цей день православна церква вшановує святого Василія Великого, який прославився своєю благочинністю. Він вважається покровителем землеробства та свиней.

З цим світлим святом варто привітати своїх близьких та знайомих. До цього Факти ICTV створили оригінальні листівки зі святом Святого Василя.

Свято Василя 2020 – привітання в листівках

Свято Василя 2020 – привітання в листівках

Свято Василя 2020 – привітання в листівках

Свято Василя 2020 – привітання в листівках

Свято Василя 2020 – привітання в листівках

Зазвичай свято Василя починається з ранкової церковної відправи. Вранці, 14 січня, господині готують щедру кутю, яку потрібно з’їсти до останньої крихти.

У цей день засівати можна лише чоловікам. Засівальників вважають найбажанішими гостями в цей день і запрошують до столу.

Першим до оселі має увійти чоловік. Вважається, що дівчата щастя не приносять, тому їм засівати заборонено. Більше того, свято Василя – єдиний день в році, коли жінкам не можна ходити у гості.

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Теги
Привітання зі святами , Свято , Старий Новий рік
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