День Соборності України – щорічне свято, яке відзначають 22 січня. Свято присвячене єдності нашої країни та всіх її областей та громад.

Зараз ми боремося за свободу та незалежність, обстоюючи всі регіони країни без винятку. У мирний час свято заведено відзначати у родинному колі за пишним столом, нагадуючи собі про єдність усіх українців.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Соборності України у листівках, СМС та прозі, які порадують близьких та друзів. Теплі слова зігріють навіть у найхолодніші зимові дні.

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Привітання із Днем Соборності України в СМС

Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карати нас і судить

Нам берегти тебе, Соборну і єдину

І нам твою історію творить!

***

Я співаю про тебе, прекрасна країно,

Де хлібами духмяними вкриті поля,

І про шлях твій до волі, моя Україно,

Незалежна та славна слов’янська земля!

***

Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

***

День соборності відзначить

Український весь народ,

Кожен українець щастя

У це свято нехай знайде,

Згадаймо ми сьогодні разом

Про єдність всієї країни,

Мир панує нехай в Україні,

І не буде нехай війни!

***

З днем соборності привітаю кожного,

І побажаю українцям успіху крилатого.

Країні завжди йти вперед і розвиватися,

І чвари не впускати до рідної хати!

Листівки з Днем Соборності України

Привітання із Днем Соборності України у прозі

Вітаємо всіх українців із Днем Соборності. Це одне з найважливіших свят нашої країни, яке символізує те, що ми всі – це один народ і жодні рубежі не зможуть розділити нас. Давайте ж ніколи, які б негаразди нас не чекали, не будемо про це забувати.

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Вітаю з Днем Соборності України та хочу побажати від душі хочу єдиного духу народу, великої сили та могутності, міцної дружби та братньої допомоги, взаємоповаги та розуміння, вірних цілей та високих прагнень, одного чистого та мирного неба на всіх.

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22 січня ми святкуємо День Соборності України – день, що символізує єдність земель України. Усім жителям країни надсилаємо свої привітання та побажання кожному з нас зберігати силу духу, бадьорість та оптимізм. Нехай у кожній сім’ї панує мир і спокій, любов та порозуміння. Ми віримо у наше світле майбутнє і сприятимемо розвитку та процвітанню улюбленої країни.

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Щиро вітаємо мешканців України з Днем Соборності, з днем ​​єднання українських земель. Усім нескінченного щастя, міцного здоров’я, добробуту. Нехай життя в нашій чудовій країні буде для кожного в достатку, радості, спокої. Нехай завжди над нашими землями світить сонце, і всім нам тут буде світло, тепло та затишно!