30 вересня відзначають Міжнародний день перекладача. Дата свята встановлена не випадково, вважається, що саме в цей день помер святий Ієронім, який здійснив переклад Біблії на латинську мову.
Ця професія дуже важлива, оскільки саме перекладачі є тими, хто встановлює багатомовне спілкування. Якщо у вашому оточенні є люди, які мають до цієї діяльності безпосереднє відношення, не забудьте привітати їх. Факти ICTV підготували привітання в СМС із Днем перекладача.
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Перекладачам привіт,
Вітає цілий світ,
І бажає вам терпіння,
І вселенського везіння!
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Для тебе чужа мова як своя,
Ти швидко перекласти все нам можеш.
У тебе є такі знання –
Що лише ти нам в цьому допоможеш!
Переклад робиш швидко й дуже вправно,
І знаєш іноземні всі слова,
І привітати тебе ми хочем гарно
В твій святковий день – у день перекладача!
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З Днем перекладача тебе я вітаю,
Об’їздити цілий світ бажаю,
І більше мов скоріше вивчити,
І допомагати іншим переводити.
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Перекладач, ти справжній геній,
Ти знаєш не один язик,
І на міжнародних перекладах,
Незамінним бути звик.
Перекладач, прийми вітання,
Нехай користь приносять твої уміння,
Всіх благ бажаємо, достатку, щастя,
Нехай будуть затребувані твої знання.
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У День перекладача прийми, друже, вітання,
Нехай робота приносить насолоду і визнання,
Нехай заробіток буде стабільним,
Нехай успіх буде в житті постійним.
Міжнародний день перекладача почали відзначати з 1991 року. Професія перекладача в наш час потрібна буквально всюди. Звичайно, зараз безліч спеціальних комп’ютерних програм, однак їхній переклад значно відрізняється від професійного.
Щорічно це свято проходить під якимось гаслом, яке з точністю відображає суть програми святкування.
У цей день збирають круглі столи, влаштовують різноманітні семінари та тренінги.