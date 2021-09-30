30 вересня відзначають Міжнародний день перекладача. Дата свята встановлена не випадково, вважається, що саме в цей день помер святий Ієронім, який здійснив переклад Біблії на латинську мову.

Ця професія дуже важлива, оскільки саме перекладачі є тими, хто встановлює багатомовне спілкування. Якщо у вашому оточенні є люди, які мають до цієї діяльності безпосереднє відношення, не забудьте привітати їх. Факти ICTV підготували привітання в СМС із Днем перекладача.

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Перекладачам привіт,

Вітає цілий світ,

І бажає вам терпіння,

І вселенського везіння!

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Для тебе чужа мова як своя,

Ти швидко перекласти все нам можеш.

У тебе є такі знання –

Що лише ти нам в цьому допоможеш!

Переклад робиш швидко й дуже вправно,

І знаєш іноземні всі слова,

І привітати тебе ми хочем гарно

В твій святковий день – у день перекладача!

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З Днем перекладача тебе я вітаю,

Об’їздити цілий світ бажаю,

І більше мов скоріше вивчити,

І допомагати іншим переводити.

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Перекладач, ти справжній геній,

Ти знаєш не один язик,

І на міжнародних перекладах,

Незамінним бути звик.

Перекладач, прийми вітання,

Нехай користь приносять твої уміння,

Всіх благ бажаємо, достатку, щастя,

Нехай будуть затребувані твої знання.

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У День перекладача прийми, друже, вітання,

Нехай робота приносить насолоду і визнання,

Нехай заробіток буде стабільним,

Нехай успіх буде в житті постійним.

Міжнародний день перекладача почали відзначати з 1991 року. Професія перекладача в наш час потрібна буквально всюди. Звичайно, зараз безліч спеціальних комп’ютерних програм, однак їхній переклад значно відрізняється від професійного.

Щорічно це свято проходить під якимось гаслом, яке з точністю відображає суть програми святкування.

У цей день збирають круглі столи, влаштовують різноманітні семінари та тренінги.