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Поздравления с Днем переводчика в СМС

30 сентября 2021, 05:00 Каріна Зуєва
переводчик

30 сентября отмечают Международный день переводчика. Дата праздника установлена не случайно, считается, что именно в этот день умер святой Иероним, который осуществил перевод Библии на латинский язык.

Эта профессия очень важна, поскольку именно переводчики являются теми, кто устанавливает многоязычное общение. Если в вашем окружении есть люди, которые имеют к этой деятельности непосредственное отношение, не забудьте поздравить их. Факты ICTV подготовили поздравления в СМС с Днем переводчика.

***

Первоклассный переводчик,
Спец в работе золотой,
Пожелать хочу я очень,
Чтобы труд ценился твой!

Память чтоб не подкачала,
Языки вместила в ряд,
И успехи мощным шквалом
Налетели на тебя!

***

Переводчики, ребята,
Поздравляем с вашим днем.
Мы сегодня вашу силу
И таланты подчеркнем.

Иностранные слова
Пусть ложатся гладко.
Жизнь пусть будет ваша яркой,
Радужной и сладкой.

***

Переводчик ты прекрасный,
Знаешь ты любой язык,
Понимаешь иностранцев
И общаться ты привык!
Я сегодня поздравляю
С этим праздником тебя,
И успехов я желаю
В личной жизни и делах!

***

Ты переводчик иностранных,
Нам не понятных языков.
Порою сложных и забавных,
Идущих из глубин веков.

Тебя сегодня поздравляем,
Пусть будет чистым небосвод.
В день переводчика желаем,
Достичь в лингвистике высот.

***

Ты помогаешь понять народам друг друга,
Ты переводчик, но тебя считают за друга,
Ведь ты к человеку в глубину вникаешь,
И даже эмоции на лице своем выражаешь!

Международный день переводчика начали отмечать с 1991 года. Профессия переводчика в наше время нужна буквально везде. Конечно, сейчас множество специальных компьютерных программ, однако их перевод значительно отличается от профессионального.

Ежегодно этот праздник проходит под каким-то девизом, который с точностью отображает суть программы празднования.

В этот день собирают круглые столы, устраивают разнообразные семинары и тренинги.

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