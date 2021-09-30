30 сентября отмечают Международный день переводчика. Дата праздника установлена не случайно, считается, что именно в этот день умер святой Иероним, который осуществил перевод Библии на латинский язык.
Эта профессия очень важна, поскольку именно переводчики являются теми, кто устанавливает многоязычное общение. Если в вашем окружении есть люди, которые имеют к этой деятельности непосредственное отношение, не забудьте поздравить их. Факты ICTV подготовили поздравления в СМС с Днем переводчика.
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Первоклассный переводчик,
Спец в работе золотой,
Пожелать хочу я очень,
Чтобы труд ценился твой!
Память чтоб не подкачала,
Языки вместила в ряд,
И успехи мощным шквалом
Налетели на тебя!
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Переводчики, ребята,
Поздравляем с вашим днем.
Мы сегодня вашу силу
И таланты подчеркнем.
Иностранные слова
Пусть ложатся гладко.
Жизнь пусть будет ваша яркой,
Радужной и сладкой.
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Переводчик ты прекрасный,
Знаешь ты любой язык,
Понимаешь иностранцев
И общаться ты привык!
Я сегодня поздравляю
С этим праздником тебя,
И успехов я желаю
В личной жизни и делах!
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Ты переводчик иностранных,
Нам не понятных языков.
Порою сложных и забавных,
Идущих из глубин веков.
Тебя сегодня поздравляем,
Пусть будет чистым небосвод.
В день переводчика желаем,
Достичь в лингвистике высот.
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Ты помогаешь понять народам друг друга,
Ты переводчик, но тебя считают за друга,
Ведь ты к человеку в глубину вникаешь,
И даже эмоции на лице своем выражаешь!
Международный день переводчика начали отмечать с 1991 года. Профессия переводчика в наше время нужна буквально везде. Конечно, сейчас множество специальных компьютерных программ, однако их перевод значительно отличается от профессионального.
Ежегодно этот праздник проходит под каким-то девизом, который с точностью отображает суть программы празднования.
В этот день собирают круглые столы, устраивают разнообразные семинары и тренинги.