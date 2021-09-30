30 сентября отмечают Международный день переводчика. Дата праздника установлена не случайно, считается, что именно в этот день умер святой Иероним, который осуществил перевод Библии на латинский язык.

Эта профессия очень важна, поскольку именно переводчики являются теми, кто устанавливает многоязычное общение. Если в вашем окружении есть люди, которые имеют к этой деятельности непосредственное отношение, не забудьте поздравить их. Факты ICTV подготовили поздравления в СМС с Днем переводчика.

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Первоклассный переводчик,

Спец в работе золотой,

Пожелать хочу я очень,

Чтобы труд ценился твой!

Память чтоб не подкачала,

Языки вместила в ряд,

И успехи мощным шквалом

Налетели на тебя!

***

Переводчики, ребята,

Поздравляем с вашим днем.

Мы сегодня вашу силу

И таланты подчеркнем.

Иностранные слова

Пусть ложатся гладко.

Жизнь пусть будет ваша яркой,

Радужной и сладкой.

***

Переводчик ты прекрасный,

Знаешь ты любой язык,

Понимаешь иностранцев

И общаться ты привык!

Я сегодня поздравляю

С этим праздником тебя,

И успехов я желаю

В личной жизни и делах!

***

Ты переводчик иностранных,

Нам не понятных языков.

Порою сложных и забавных,

Идущих из глубин веков.

Тебя сегодня поздравляем,

Пусть будет чистым небосвод.

В день переводчика желаем,

Достичь в лингвистике высот.

***

Ты помогаешь понять народам друг друга,

Ты переводчик, но тебя считают за друга,

Ведь ты к человеку в глубину вникаешь,

И даже эмоции на лице своем выражаешь!

Международный день переводчика начали отмечать с 1991 года. Профессия переводчика в наше время нужна буквально везде. Конечно, сейчас множество специальных компьютерных программ, однако их перевод значительно отличается от профессионального.

Ежегодно этот праздник проходит под каким-то девизом, который с точностью отображает суть программы празднования.

В этот день собирают круглые столы, устраивают разнообразные семинары и тренинги.