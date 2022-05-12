День медсестри відзначають щороку 12 травня. Цього дня народилася знаменита медсестра Флоренс Найтінгейл, яка організувала перші у світі бригади медичних сестер.

Зараз, коли в Україні триває повномасштабна війна, професію медсестри неможливо недооцінити. Деякі з них рятують поранених у зоні бойових дій і щодня ризикують власним життям, аби зберегти чиєсь.

Не забудьте привітати з Днем медсестри знайомих і близьких – красиві листівки та щирі СМС подарують їм тепло та усмішку.

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Дорогі наші медичні сестри! Сердечно дякуємо за вашу важливу і гідну працю. Ви – добрі феї у білих халатах, без яких робота медичних установ була б просто неможлива. Спасибі за те, що ваші плечі витримують усі труднощі долі та професії!

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З Днем медсестри! Нехай ніколи не буде часу про щось сумувати чи шкодувати! Твердого вам характеру та стресостійкості!

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З Днем медсестри! Бажаю частіше чути щиру подяку за вашу нелегку працю! Нехай усе добро повертається до вас усмішками близьких і подарунками долі!

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Легкості в руках, ясності в голові та вдячних пацієнтів! З Днем медсестри!

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Ви допомагаєте людям у моменти, коли боляче та страшно. Тож нехай слова подяки звучать частіше! Здоров’я вам, оптимізму та добра!

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