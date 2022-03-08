Привітання з 8 Березня у віршах

8 березня святкують Міжнародний день жінок. Тож пропонуємо вам привітання у віршах із 8 Бреезня, які приємно здивують вашого адресата.

Вірші – це завжди відлуння романтики та ніжності, тож потіште своїх колег, рідних чи коханих – вони цього варті.

З восьмим березня вітання,

Люба донечко приймай,

Хай буде щаслива доля,

Негараздів уникай!

Щастя, радості, здоров’я,

Довгих літ, на все життя,

Посміхнеться тобі доля,

Будуть світлі почуття!

Хай твої завітні мрії,

Господь виконає враз,

Хай лунає сміх щасливий,

І буде прекрасним час!

***

Нехай тендітні пахощі троянд

Навіють щастя, ніжність і кохання,

Хай здійснює бажання зорепад

І втілює у дійсність сподівання!

Хай вам вдається все — вдень і вночі,

Хай очі посміхаються натхненно,

І смак життя, і молодість душі

Нехай для вас тривають нескінченно!

***

У березні, в цей день весни,

Для вас, колеги, наші привітання,

Хай будуть милими ваші сни

І прекрасним кожне світання.

Даруйте нам приємну мить,

І розкіш – з вами спілкування.

Простіть керівника, що іноді кричить,

І наші деколи розчарування,

А ви ж підтримаєте вмить,

Так, що зникає хвилювання.

Ми вас цінуємо і поважаємо,

Тож довгої співпраці бажаємо!

***

Вас з жіночим днем вітаю!

І всього я Вам бажаю:

Щастя, радості, любові,

Щоб були завжди здорові.

Горе Вас щоб оминало,

В серці смутку не бувало,

Щоб лише найкращим всім

Ваш наповнювався дім!



***

Хай навкруги цвіте бузок,

Та небо буде ясним;

І щоб життя було в жінок

Щасливим і прекрасним.

Аби завжди в душі у вас

Горів вогонь кохання;

І хай у цей весняний час

Здійсняться всі бажання.

***

У тебе очі – сині волошки,

Маки червоні – у тебе уста,

І очі твої – усміхнені трошки,

В зіницях життя, мов весна розквіта.

Сміється кохана, то сонце радіє,

Що землю весняну теплом зігріва,

Моя ти єдина і жадана мріє,

У світі і в серці у мене одна.

***

Милі й дорогі жінки,

З днем жіночності, краси!

Квітів і приємних слів,

Чарівних казкових днів!

Хай вас люблять і цінують,

Подарунки хай дарують.

Ласки, ніжності, кохання,

З 8 Березня вітання!

***

Спасибі, мамо, за те, що ти є,

Що любиш, піклуєшся і бережеш.

Твоя любов натхненням нам дає.

Ми знаємо, що завжди в гості ждеш.

Ти – наша єдина у світі розрада,

Ти – наша любов, наше щастя й порада.

Хай береже тебе доля від бід і недуги,

Від злої обмови чи нещирого друга.

Хай доля ніжнішає, як твої зап’ястя –

Здоров’я і сил, довголіття і щастя.

Щоб змогло все задумане в тебе звершитись.

Щоб не було приводу у тебе журитись!