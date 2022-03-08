Поздравление с 8 Марта в стихах

8 Марта в мире празднуют Международный день женщин. Поэтому предлагаем вам поздравления в стихах с 8 Марта, которые приятно удивят вашего адресата.

Стихи — это всегда эхо романтики и нежности, поэтому порадуйте своих коллег, родных или любимых — они этого стоят.

С 8 Марта поздравляю!

Солнышка лучей желаю,

Ароматов всех цветов

И желанных самых слов.

Позитива в жизни чаще,

Чтоб судьба была послаще,

Чтоб везло в делах бы личных,

Новостей тебе отличных!



***

Моя милая, добрая, нежная,

В этот ласковый мартовский день

И зима растаяла снежная

От улыбки задорной твоей.

Ты – мое ясноглазое счастье,

В моих мыслях, мечтах – только ты.

Улыбайся, родная, мне чаще,

И цвети, как весною цветы.

***

С Международным женским днем!

Пускай везенье не оставит,

Успех и свет приходят в дом

И процветания добавят.

И в каждом миге пусть живут

Надежда, радость, вдохновение —

Они пусть силы придадут

Для фантастических свершений!

***

Милые, добрые, нежные дамы:

Бабушки, тети, любимые мамы!

С праздником вас от души поздравляем,

Только счастливыми быть вам желаем!

Всегда улыбаться и нежными быть,

Себя, дорогих, вам желаем любить,

Огромных букетов всегда вам, родные,

Вы — просто блаженство, лучи золотые!

Вы — солнце и небо, вы — нежность цветов,

Вы — свет, теплота удивительных слов,

Вы — праздник весенний, вы — радости дни,

Вы — ангелы, чудо, сиянье любви!

***

В прекрасный день 8 Марта

Пускай волнуется душа,

От комплиментов станет жарко

И закружится голова.

Пусть сердце наполняют радость,

Гармония и красота,

Из милых глаз уйдет усталость

И не вернется никогда!

***

Порой мужчины забывают

О праздниках, ведь жизнь их кружит.

Зато они уж точно знают:

День Женский — он, конечно, нужен.

Родные наши и не очень,

А также все-все-все подруги,

Вы идеальны, это точно!

Опять мы вам целуем руки!

Когда весна в окно стучится,

а на пороге уже март,

Разбейте лед, пусть всё случится,

Умножьте чувства на азарт!

***

Красуйся, только расцветай,

Как будто яркая весна,

Надейся, верь, люби, мечтай,

Пусть будет счастья жизнь полна!

Желаю, чтобы ты всегда

Такой прекрасной оставалась!

Твоя пусть сбудется мечта,

Чтоб ты, как солнце, улыбалась!

