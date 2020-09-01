У вівторок, 1 вересня, в Україні відзначають День знань. Традиційно в цей день діти йдуть в школу, де проходять урочисті лінійки і уроки знань.

В Україні День знань вважається державним святом, але робочим днем.

За традицією, в цей день школярів вітають батьки. Учителям в День знань дарують квіти і вітають з початком навчального року.

Також школярів вітають і перші особи країни.

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Факти ICTV підготували красиві привітання в листівках з 1 вересня.

Календар свят на вересень показує, що у місяці не буде державних свят, однак буде два великих релігійних. Повний календар церковних свят на вересень 2020 покаже іменини або святу у честь святого на щодень.