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Успіхів, сил, перемоги: привітання з 1 травня у листівках

1 Травня 2024, 09:00
Тетяна Штерєва редакторка розділу Стиль життя
Успіхів, сил, перемоги: привітання з 1 травня у листівках
Джерело: З 1 травня 2024: привітання у листівках | Life

Сьогодні, 1 травня в Україні відзначається День праці. Його історія починається з масових протестів людей, що прагнули нормальних умов для роботи.

У часи повномасштабної війни з Росією, українці не припиняють працювати на всіх напрямках, щоби підтримувати життєдіяльність країни. Від того, як кожен з нас на своєму місці справлятиметься із завданнями, залежить майбутнє нашої країни.

Факти ICTV допоможуть вам з привітанням з 1 Травня для колег. Ми підготували добірку актуальних листівок до свята. Також розберемося, чому цей день наразі не вихідний в Україні.

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Листівки з 1 Травня – найкращі привітання з Днем праці

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Привітання з Днем праці в листівках

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Листівки з привітанням до Дня праці

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Найкращі привітання з Днем праці у листівках

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Привітання з 1 Травня – листівки

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Листівки з 1 Травня

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1 травня Привітання зі святами Свята
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