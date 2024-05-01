Сьогодні, 1 травня в Україні відзначається День праці. Його історія починається з масових протестів людей, що прагнули нормальних умов для роботи.

У часи повномасштабної війни з Росією, українці не припиняють працювати на всіх напрямках, щоби підтримувати життєдіяльність країни. Від того, як кожен з нас на своєму місці справлятиметься із завданнями, залежить майбутнє нашої країни.

Факти ICTV допоможуть вам з привітанням з 1 Травня для колег. Ми підготували добірку актуальних листівок до свята. Також розберемося, чому цей день наразі не вихідний в Україні.

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Листівки з 1 Травня – найкращі привітання з Днем праці