Початок нового 2022 року припадає на суботу. Традиційно заведено вважати, що рік, який починається з вихідного дня, буде легким і веселим. Не забудьте привітати своїх близьких та рідних 1 січня, щоб подарувати хороший настрій.

Аби посмішка була на обличчях дорогих вам людей з першого ж дня року, ми підготували найоригінальніші та найвеселіші привітання.

Перше січня – найперша сторінка цікавої книги на 365 сторінок. Напишіть цю книгу так, щоб вона стала казкою, а не трагікомедією! З Новим роком!

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Санта Клаус на цей раз

У санях натиснув газ!

GPS, мабуть, зламався –

І промчався він повз нас!

Але ж ми не малюки,

Добрі у цій справі й ми,

Без всіляких дідусів

Вас вітаєм від душі!

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Відкривайте димоходи,

І горища, й гаражі:

Дід Мороз, як хоче, входить

І сюди він вже летить!

Хай притягне вам здоров’я

І грошей мішків зо два!

Три відерця із любов’ю,

Ну, і щастя пів мішка!

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Нехай чарівна казка супроводжуватиме вас протягом усього 2022 року, а Водяний Тигр приведе у ваш дім своїх вірних друзів – щастя, кохання й достаток. Будьте щасливими та іноді п’яними від емоцій у Новому році!

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Я щиро мрію про те, щоб ваші бажання стали реальністю, усі проблеми перетворились на вигоди, а скромні прибутки – на шалені багатства. Нехай здоров’я тільки поліпшується, нерви міцнішають, а кохання надихає. Бажаю вам якомога більше щасливих днів у Новому році!

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Бажаю миру вам, добра,

Кохання і душевного тепла!

Нехай вам двадцять другий рік

Приносить тільки щастя й сміх!

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Перше січня – дивний день. Тільки прокинувся, а надворі чи то ще не світало, чи вже стемніло! Вітаю з першим днем року!

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Хай буде із чудес асортимент,

Хай буде радості річний абонемент!

Хай ранок радує сонячним промінням,

А чоловік – дорогоцінним камінням.

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Нехай новий 2022 рік перевершить свого попередника! Будьте щасливими не тільки у святкові дні, а й кожної миті поруч із близькими. Нехай Тигр подарує вам шалене кохання, рішучість і великі статки.

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Бажаю 12 місяців радості, 52 тижні кохання, 365 днів багатства й 525 600 секунд здоров’я, аж поки не прийде наступний рік та не оновиться лічильник!

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З першим січня! Настав час писати нову сторінку свого життя!

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З роком Тигра вас вітаю,

Радості, добра бажаю!

Ось такого повороту

Вам бажаю цього року!

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Нехай цього року всі ваші таланти розкриються, стосунки стануть міцнішими, а заробітки дадуть змогу по-справжньому насолоджуватись відпочинком у будь-якому куточку світу. Вітаю!

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З першим днем року! Нехай проблем не буде ні сьогодні, ні в 364 інших днів. Втілюйте свої мрії в реальність, отримуйте задоволення від життя й наповнюйте альбоми яскравими фотографіями й спогадами, щоб було про що згадати в наступні роки!

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Нехай 2022 рік буде драйвовою й веселою піснею, відлуння якої ви чутимете всі наступні роки! Вітаю з Новим роком!

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