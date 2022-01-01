Початок нового 2022 року припадає на суботу. Традиційно заведено вважати, що рік, який починається з вихідного дня, буде легким і веселим. Не забудьте привітати своїх близьких та рідних 1 січня, щоб подарувати хороший настрій.
Аби посмішка була на обличчях дорогих вам людей з першого ж дня року, ми підготували найоригінальніші та найвеселіші привітання.
Перше січня – найперша сторінка цікавої книги на 365 сторінок. Напишіть цю книгу так, щоб вона стала казкою, а не трагікомедією! З Новим роком!
****
Санта Клаус на цей раз
У санях натиснув газ!
GPS, мабуть, зламався –
І промчався він повз нас!
Але ж ми не малюки,
Добрі у цій справі й ми,
Без всіляких дідусів
Вас вітаєм від душі!
***
Відкривайте димоходи,
І горища, й гаражі:
Дід Мороз, як хоче, входить
І сюди він вже летить!
Хай притягне вам здоров’я
І грошей мішків зо два!
Три відерця із любов’ю,
Ну, і щастя пів мішка!
***
Нехай чарівна казка супроводжуватиме вас протягом усього 2022 року, а Водяний Тигр приведе у ваш дім своїх вірних друзів – щастя, кохання й достаток. Будьте щасливими та іноді п’яними від емоцій у Новому році!
***
Я щиро мрію про те, щоб ваші бажання стали реальністю, усі проблеми перетворились на вигоди, а скромні прибутки – на шалені багатства. Нехай здоров’я тільки поліпшується, нерви міцнішають, а кохання надихає. Бажаю вам якомога більше щасливих днів у Новому році!
***
Бажаю миру вам, добра,
Кохання і душевного тепла!
Нехай вам двадцять другий рік
Приносить тільки щастя й сміх!
***
Перше січня – дивний день. Тільки прокинувся, а надворі чи то ще не світало, чи вже стемніло! Вітаю з першим днем року!
***
Хай буде із чудес асортимент,
Хай буде радості річний абонемент!
Хай ранок радує сонячним промінням,
А чоловік – дорогоцінним камінням.
***
Нехай новий 2022 рік перевершить свого попередника! Будьте щасливими не тільки у святкові дні, а й кожної миті поруч із близькими. Нехай Тигр подарує вам шалене кохання, рішучість і великі статки.
***
Бажаю 12 місяців радості, 52 тижні кохання, 365 днів багатства й 525 600 секунд здоров’я, аж поки не прийде наступний рік та не оновиться лічильник!
***
З першим січня! Настав час писати нову сторінку свого життя!
***
З роком Тигра вас вітаю,
Радості, добра бажаю!
Ось такого повороту
Вам бажаю цього року!
***
Нехай цього року всі ваші таланти розкриються, стосунки стануть міцнішими, а заробітки дадуть змогу по-справжньому насолоджуватись відпочинком у будь-якому куточку світу. Вітаю!
***
З першим днем року! Нехай проблем не буде ні сьогодні, ні в 364 інших днів. Втілюйте свої мрії в реальність, отримуйте задоволення від життя й наповнюйте альбоми яскравими фотографіями й спогадами, щоб було про що згадати в наступні роки!
***
Нехай 2022 рік буде драйвовою й веселою піснею, відлуння якої ви чутимете всі наступні роки! Вітаю з Новим роком!
***