19 січня українці святкують Водохреща 2022. Із цим святом пов’язана низка прикмет, завдяки яким предки визначали, чого чекати у майбутньому.

Також цього дня існували традиції, за допомогою яких люди очищалися і налаштовувалися на новий лад.

Факти ICTV зібрали інформацію про прикмети і головні традиції свята.

Прикмети на Водохреща

сніг та іній цього дня віщували хороший урожай;

ясний день обіцяв спекотне літо;

повний місяць у ніч перед Водохрещем – до паводків навесні;

вітер і значний мороз – до бідного врожаю;

відлига – до проблемного року (пращури помітили, що перед війнами і революціями погода на Водохреща була теплою).

Крім того, сни у ніч перед Водохрещем вважалися віщими. Предки звертали на них увагу і так намагалися визначити долю.

Традиції Водохреща

Цього дня предки проводили низку ритуалів. Більшість із них була пов’язана з водою, очищенням, прибиранням.

У цей день заведено: