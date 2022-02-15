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Прикмети на Стрітення Господнє 2022

15 Лютого 2022, 09:05
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
зима
Джерело: Depositphotos

Традиційно 15 лютого віряни відзначають одне з головних свят православної церкви – Стрітення Господнє. У цей день заведено ходити до церкви на святкове богослужіння, щоб помолитися за Ісуса.

Свято встановлене на згадку про знаменну для християн подію — зустріч у Єрусалимському Храмі Немовляти Ісуса з праведним старцем Симеоном.

У народі цей день вважається переломним через те, що зима зустрічається з весною. Здавна наші предки вірили, що за погодою 15 лютого можна визначити, яким буде урожай та коли прийде весна.

Народні прикмети на Стрітення Господнє:

  • Якщо на Стрітення почнеться відлига, чекай пізньої весни.
  • Сильний вітер у цей день – поганий знак для врожаю.
  • Ясна і тиха погода віщує вкрай вдалий рік.
  • Якщо ніч перед святом була ясна, то цьогоріч буде великий урожай фруктів.
  • Якщо на Стрітення холодно, то вже скоро весна.
  • Якщо на Стрітення сонце визирає з-поза хмар, то весна не забариться, а якщо цього дня не видно сонця, то 24 лютого вдарять морози.
  • Якщо буде сильний снігопад, то разом з весною прийдуть і дощі.
  • Стрітення тепле й сонячне – весна тепла.
  • Якщо у цей день хуртовина дорогу перемете – весна буде пізня й холодна.
  • Якщо на деревах іній – буде гарний урожай гречки і картоплі.

Здавна вважалося, що на Стрітення однією з головних заборон є важка фізична робота. У цей день її можна виконувати тільки, якщо вона спрямована на благо інших людей.

Також заборонені будь-які гадання, ритуали, замовляння і передбачення майбутнього.

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Теги
прикмети , Свято , Стрітення Господнє
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