Традиційно 15 лютого віряни відзначають одне з головних свят православної церкви – Стрітення Господнє. У цей день заведено ходити до церкви на святкове богослужіння, щоб помолитися за Ісуса.

Свято встановлене на згадку про знаменну для християн подію — зустріч у Єрусалимському Храмі Немовляти Ісуса з праведним старцем Симеоном.

У народі цей день вважається переломним через те, що зима зустрічається з весною. Здавна наші предки вірили, що за погодою 15 лютого можна визначити, яким буде урожай та коли прийде весна.

Народні прикмети на Стрітення Господнє:

Якщо на Стрітення почнеться відлига, чекай пізньої весни.

Сильний вітер у цей день – поганий знак для врожаю.

Ясна і тиха погода віщує вкрай вдалий рік.

Якщо ніч перед святом була ясна, то цьогоріч буде великий урожай фруктів.

Якщо на Стрітення холодно, то вже скоро весна.

Якщо на Стрітення сонце визирає з-поза хмар, то весна не забариться, а якщо цього дня не видно сонця, то 24 лютого вдарять морози.

Якщо буде сильний снігопад, то разом з весною прийдуть і дощі.

Стрітення тепле й сонячне – весна тепла.

Якщо у цей день хуртовина дорогу перемете – весна буде пізня й холодна.

Якщо на деревах іній – буде гарний урожай гречки і картоплі.

Здавна вважалося, що на Стрітення однією з головних заборон є важка фізична робота. У цей день її можна виконувати тільки, якщо вона спрямована на благо інших людей.

Також заборонені будь-які гадання, ритуали, замовляння і передбачення майбутнього.