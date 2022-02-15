Традиційно 15 лютого віряни відзначають одне з головних свят православної церкви – Стрітення Господнє. У цей день заведено ходити до церкви на святкове богослужіння, щоб помолитися за Ісуса.
Свято встановлене на згадку про знаменну для християн подію — зустріч у Єрусалимському Храмі Немовляти Ісуса з праведним старцем Симеоном.
У народі цей день вважається переломним через те, що зима зустрічається з весною. Здавна наші предки вірили, що за погодою 15 лютого можна визначити, яким буде урожай та коли прийде весна.
Народні прикмети на Стрітення Господнє:
- Якщо на Стрітення почнеться відлига, чекай пізньої весни.
- Сильний вітер у цей день – поганий знак для врожаю.
- Ясна і тиха погода віщує вкрай вдалий рік.
- Якщо ніч перед святом була ясна, то цьогоріч буде великий урожай фруктів.
- Якщо на Стрітення холодно, то вже скоро весна.
- Якщо на Стрітення сонце визирає з-поза хмар, то весна не забариться, а якщо цього дня не видно сонця, то 24 лютого вдарять морози.
- Якщо буде сильний снігопад, то разом з весною прийдуть і дощі.
- Стрітення тепле й сонячне – весна тепла.
- Якщо у цей день хуртовина дорогу перемете – весна буде пізня й холодна.
- Якщо на деревах іній – буде гарний урожай гречки і картоплі.
Здавна вважалося, що на Стрітення однією з головних заборон є важка фізична робота. У цей день її можна виконувати тільки, якщо вона спрямована на благо інших людей.
Також заборонені будь-які гадання, ритуали, замовляння і передбачення майбутнього.