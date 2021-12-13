День Андрія — православне свято, в народі його ще називають Калита на честь “бублика”, який дівчата випікали саме в цей день. Попри те, що свято є православним, традиції та прикмети на день Андрія залишаються язичницькими, як-от ворожіння. З цього матеріалу ви довідаєтеся про прикмети на день Андрія 13 грудня.

Народні прикмети на Андрія на погоду

У цей день згадують народні прикмети про погоду. В ніч на 13 грудня чи рано-вранці люди йшли до колодязя або річки (вона повинна була бути вже змерзлою, щоб можна було зробити ополонку) та слухали воду.

Якщо річка тиха — чекайте на теплу зиму. А якщо бурхлива та “шепоче”, холодної зими з хуртовиною і завірюхами не оминути. Таку воду зазвичай забирали додому, щоб помістити в спеціальні посудини — так її можна “заспокоїти”.

Якщо 13 грудня випав сніг — сніжна погода буде аж до квітня. Інша інтерпретація цієї прикмети на Андрія: якщо сніг, що випав у цей день, не тане, то лишиться ще на 100-110 днів.

Вугілля крутиться на каганці — очікуйте на морози.

Якщо в цей день погода ясна та холодна — значить, врожай наступного року буде гарним.

Хмари, що пролітають швидко і низько над землею — до стужі.

Ще одна цікава дівоча прикмета на Андрія Первозванного, пов’язана із ворожінням: якщо зірвати яблуневу гілочку і на Різдво вона стане зеленою — очікуйте на заміжжя наступного року.