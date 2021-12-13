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Приметы на день Андрея Первозванного

13 декабря 2021, 07:23
Александра Бабенко редактор раздела Lifestyle
Приметы на день Андрея Первозванного

День Андрея — православный праздник, в народе его еще называют Калита в честь “бублика”, который девушки выпекали именно в этот день. Несмотря на то, что праздник православный, традиции и приметы на день Андрея остаются языческими, например, гадания. В этом материале вы узнаете приметы на день Андрея 13 декабря.

Народные приметы на Андрея на погоду

В этот день вспоминают народные приметы про погоду. В ночь на 13 декабря или ранним утром люди шли к колодцу или реке (она должна была быть уже замерзшей, чтобы можно было сделать прорубь) и слушали воду.

Если река тихая — ждите теплой зимы. А если бурная и “шепчет”, то холодной зимы с метелями и вьюгами не миновать. Такую воду обычно забирали домой, чтобы поместить в специальные сосуды – так ее можно успокоить.

Фото: pexels

  • Если 13 декабря выпал снег, снежная погода продлится до апреля. Другая интерпретация этой приметы на Андрея: если снег, выпавший в этот день, не тает, то останется еще на 100-110 дней.
  • Уголь вертится на масляной лампе — ждите морозов.
  • Если в этот день погода ясная и холодная — значит, урожай в следующем году будет хороший.
  • Облака, пролетающие быстро и низко над землей — к стуже.

Еще одна интересная девичья примета на Андрея Первозванного, связанная с гаданием: если сорвать яблоневую веточку и на Рождество она станет зеленой — ждите замужества в следующем году.

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День Андрія , прикмети
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