Благовіщення Пресвятої Богородиці відзначають щороку 7 квітня.
Це один із найголовніших днів у православному календарі, коли Архангел Гавриїл сповістив Діву Марію про майбутнє народження Ісуса Христа.
У народі Благовіщення завжди було жіночим святом-оберегом. Цього дня усі жінки зверталися з молитвами до Пресвятої Богородиці та просили щасливої долі, вдалого заміжжя, благополуччя у родині, здоров’я дітям і рідним.
Прикмети на Благовіщення
Якщо 7 квітня ще не прилетіли ластівки, весна буде пізньою і холодною.
Якщо день буде вітряним із ранковим туманом, літо буде врожайним.
Якщо на Благовіщення сонце сходить вранці на чистому небі, то весна буде рання, якщо увечері – пізня.
Мороз цього дня – до хорошого збору огірків, груздів, а гроза – до теплого літнього дня і великої кількості горіхів.
Мало зірок на небі – кури нестимуть мало яєць.
Якщо 7 квітня на даху домівки лежить сніг, то буде він ще через місяць у полі.
Якщо під час трапези впустити крихти або пролити краплі, то в будинку буде багато мух і бліх.
7 квітня не одягають новий одяг – він може невдовзі порватися або зіпсуватись.
Якщо на Благовіщення людина буде здорова, сита, одягнена і з грошима, то протягом року в неї буде все добре.
Сни з 6 на 7 квітня пророкують майбутнє, але збудуться вони не скоро. Сновидіння, побачене вдень 7 квітня, виповнюється через 6 місяців.
Коли на Благовіщення, йдучи по воду, дівчина знайде квітку первоцвіту, цього літа вона вийде заміж.
Цього дня не можна віддавати щось з дому, інакше доля складеться так, що прийде бідність.
Рибалки вірили, що якщо на Благовіщення буде дощова погода, то весь рік буде хороший улов.