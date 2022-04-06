Благовіщення Пресвятої Богородиці відзначають щороку 7 квітня.

Це один із найголовніших днів у православному календарі, коли Архангел Гавриїл сповістив Діву Марію про майбутнє народження Ісуса Христа.

У народі Благовіщення завжди було жіночим святом-оберегом. Цього дня усі жінки зверталися з молитвами до Пресвятої Богородиці та просили щасливої ​​долі, вдалого заміжжя, благополуччя у родині, здоров’я дітям і рідним.

Прикмети на Благовіщення

Якщо 7 квітня ще не прилетіли ластівки, весна буде пізньою і холодною.

Якщо день буде вітряним із ранковим туманом, літо буде врожайним.

Якщо на Благовіщення сонце сходить вранці на чистому небі, то весна буде рання, якщо увечері – пізня.

Мороз цього дня – до хорошого збору огірків, груздів, а гроза – до теплого літнього дня і великої кількості горіхів.

Мало зірок на небі – кури нестимуть мало яєць.

Якщо 7 квітня на даху домівки лежить сніг, то буде він ще через місяць у полі.

Якщо під час трапези впустити крихти або пролити краплі, то в будинку буде багато мух і бліх.

7 квітня не одягають новий одяг – він може невдовзі порватися або зіпсуватись.

Якщо на Благовіщення людина буде здорова, сита, одягнена і з грошима, то протягом року в неї буде все добре.

Сни з 6 на 7 квітня пророкують майбутнє, але збудуться вони не скоро. Сновидіння, побачене вдень 7 квітня, виповнюється через 6 місяців.

Коли на Благовіщення, йдучи по воду, дівчина знайде квітку первоцвіту, цього літа вона вийде заміж.

Цього дня не можна віддавати щось з дому, інакше доля складеться так, що прийде бідність.

Рибалки вірили, що якщо на Благовіщення буде дощова погода, то весь рік буде хороший улов.