Прощена неділя – останній день Масляної, і у 2023 році вона припадає на 26 число. У цей період є свої традиції, які ґрунтуються на історії свята.

Традиції Прощеної неділі – далі у матеріалі.

Наші пращури з самого ранку йшли до храму, щоб сповідатися та стати свідком церковної літургії. Щоб пробачити всі образи та неприємності від друзів та близьких, необхідно піти до них у гості, або запросити всіх у свій будинок.

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Стіл має бути пишним, щоб задобрити важливих у вашому житті людей. До того ж вже у понеділок настане Великий піст, який триватиме аж 48 днів. Рекомендується гарненько насолодитися смаколиками.

Наші пращури вірили, що просити прощення потрібно було не тільки у близьких. Це стосувалося бідних і багатих, здорових та хворих, молодих та літніх людей.

Прощена неділя – день, коли заведено проводити зиму та зустрічати теплу весну. Щоб задобрити природу на новий сезон урожаю, потрібно спалити опудало із соломи.

Якщо залишилися образи та конфлікти з людьми, які ви зустріли у своєму житті – краще їх пробачити та відпустити всі неприємні ситуації. Це стосується і померлих близьких – можна прийти на могилу та просити прощення.

Якщо до вас прийшли просити прощення – треба відповідати Бог пробачить, і я прощаю.

Лютий уже позаду – попереду весна. Перший місяць принесе українцям багато свят. Наприклад, вже 8 числа у всьому світі відзначатимуть Міжнародний жіночий день. Календар свят березня 2023 року в Україні – дивіться на Фактах ICTV.