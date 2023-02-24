Прощена неділя – останній день Масляної, і у 2023 році вона припадає на 26 число. У цей період є свої традиції, які ґрунтуються на історії свята.
Традиції Прощеної неділі – далі у матеріалі.
Наші пращури з самого ранку йшли до храму, щоб сповідатися та стати свідком церковної літургії. Щоб пробачити всі образи та неприємності від друзів та близьких, необхідно піти до них у гості, або запросити всіх у свій будинок.
Стіл має бути пишним, щоб задобрити важливих у вашому житті людей. До того ж вже у понеділок настане Великий піст, який триватиме аж 48 днів. Рекомендується гарненько насолодитися смаколиками.
Наші пращури вірили, що просити прощення потрібно було не тільки у близьких. Це стосувалося бідних і багатих, здорових та хворих, молодих та літніх людей.
Прощена неділя – день, коли заведено проводити зиму та зустрічати теплу весну. Щоб задобрити природу на новий сезон урожаю, потрібно спалити опудало із соломи.
Якщо залишилися образи та конфлікти з людьми, які ви зустріли у своєму житті – краще їх пробачити та відпустити всі неприємні ситуації. Це стосується і померлих близьких – можна прийти на могилу та просити прощення.
Якщо до вас прийшли просити прощення – треба відповідати Бог пробачить, і я прощаю.
Лютий уже позаду – попереду весна. Перший місяць принесе українцям багато свят. Наприклад, вже 8 числа у всьому світі відзначатимуть Міжнародний жіночий день. Календар свят березня 2023 року в Україні – дивіться на Фактах ICTV.