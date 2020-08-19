У середу, 19 серпня, православна церква відзначає Преображення Господнє, також свято називають Яблучним Спасом.

Відповідно до історії, в цей день на гору Фавор зійшов Спаситель і розкрив перед учнями таємницю Христа. Тому ще одна назва свята – Спас на горі.

За традицією в Яблучний спас віряни ходять до храму і освячують плоди. Близькі збираються в вузькому колі і відзначають Преображення Господнє.

Також 19 серпня в Україні відзначається День пасічника.

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Іменини 19 серпня святкують: Олександр і Анна.

Народні прикмети на 19 серпня:

якщо птиці рано почали співати – чекайте хороших звісток;

павутина на деревах до поповнення в родині.

Що не можна робити 19 серпня:

укладати великі угоди;

з’ясовувати стосунки з колегами;

давати гроші в борг.

У церковному календарі на 2020 рік є безліч свят. Церковний календар допоможе визначитися, коли починається і закінчується певний піст, вкаже дати одноденних постів і поминальних днів у 2020 році.