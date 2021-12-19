19 грудня православні віряни святкують День святого Миколая. Святковий ранок із особливістю чекають дітлахи і прокинувшись поспішають на пошуки подарунків. Однак не варто забувати і про дорослих, які теж вірять у диво та хочуть знайти під подушкою презент.

З цього дня найчастіше починає відчуватися передноворічна атмосфера, запалюються головні ялинки міст, вулиці вже всі у ліхтариках, а люди метушаться та шукають презенти на Різдво і Новий рік.

Не забудьте привітати рідних та близьких друзів із Днем святого Миколая, Факти ICTV підготували з цієї нагоди привітання у віршах і СМС.

***

Приходить святий Миколай

У кожен дім сьогодні

Загадки, таємниці, чудеса

Він із собою приносить.

Багато щастя і добра

Він підготував для тебе,

Тому вхопи більше тепла

І трохи радості для себе!

***

Хай покладе Миколай під подушку

Здоров’я мішок і жменю добра,

Пригоршні щастя, любові і дружби,

Трішки грошей і багато тепла.

Хай під його великим покровом

Мирно, спокійно проходить життя.

І хай замовить словечко у Бога,

Щоби щаслива була вся сім’я!

***

Хай свято чудо принесе,

Під подушку не різку покладе.

Хай Миколай щастя подарує,

Бо саме для цього по світу мандрує.

Хай вся родина здорова буде,

Лиш щастя та радість у дім прибуде.

Хай в цей день сміх лунає,

Всіх від проблем позбавляє.

***

Від хати до хати біленьким сніжком

Ходить Святий Миколай із мішком,

Приносить дарунки на втіху,

Радості море і щирого сміху!

Хай осінить своєю любов’ю,

Мудрості дасть, і сили, й здоров’я,

Ласкою серденько хай зігріває

І усі мрії заповітні здійсняє!

***

Коли замерзла річка

І став біленьким гай,

Прийшов у темну нічку

На землю Миколай!!!

Він в шапці-невидимці,

У теплім кожушку

Приніс усім гостинці

В чарівнім мішку!