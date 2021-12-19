19 грудня православні віряни святкують День святого Миколая. Святковий ранок із особливістю чекають дітлахи і прокинувшись поспішають на пошуки подарунків. Однак не варто забувати і про дорослих, які теж вірять у диво та хочуть знайти під подушкою презент.
З цього дня найчастіше починає відчуватися передноворічна атмосфера, запалюються головні ялинки міст, вулиці вже всі у ліхтариках, а люди метушаться та шукають презенти на Різдво і Новий рік.
Не забудьте привітати рідних та близьких друзів із Днем святого Миколая, Факти ICTV підготували з цієї нагоди привітання у віршах і СМС.
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Приходить святий Миколай
У кожен дім сьогодні
Загадки, таємниці, чудеса
Він із собою приносить.
Багато щастя і добра
Він підготував для тебе,
Тому вхопи більше тепла
І трохи радості для себе!
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Хай покладе Миколай під подушку
Здоров’я мішок і жменю добра,
Пригоршні щастя, любові і дружби,
Трішки грошей і багато тепла.
Хай під його великим покровом
Мирно, спокійно проходить життя.
І хай замовить словечко у Бога,
Щоби щаслива була вся сім’я!
***
Хай свято чудо принесе,
Під подушку не різку покладе.
Хай Миколай щастя подарує,
Бо саме для цього по світу мандрує.
Хай вся родина здорова буде,
Лиш щастя та радість у дім прибуде.
Хай в цей день сміх лунає,
Всіх від проблем позбавляє.
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Від хати до хати біленьким сніжком
Ходить Святий Миколай із мішком,
Приносить дарунки на втіху,
Радості море і щирого сміху!
Хай осінить своєю любов’ю,
Мудрості дасть, і сили, й здоров’я,
Ласкою серденько хай зігріває
І усі мрії заповітні здійсняє!
***
Коли замерзла річка
І став біленьким гай,
Прийшов у темну нічку
На землю Миколай!!!
Він в шапці-невидимці,
У теплім кожушку
Приніс усім гостинці
В чарівнім мішку!