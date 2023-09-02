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Поваги колег і позитиву від клієнтів: листівки з Днем нотаріуса 2023

2 Вересня 2023, 07:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День нотариуса 2023
Джерело: Pexels

2 вересня відзначають професійне свято працівників нотаріату України, простіше кажучи – День нотаріуса. Його дата незмінна і в 2023 році випадає на вихідний день – суботу.

Офіційно це свято було встановлено в Україні в 2010 році третім президентом Віктором Ющенком. Нотаріус – це гарант дотримання закону. Він допомагає компаніям і фізичним особам здійснювати різноманітні угоди в рамках закону.

Якщо у вас є людина, пов’язана з цією професією, не забудьте привітати її зі святом. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем нотаріуса 2023 у листівках.

З днем нотаріуса 2023

З днем нотаріуса 2023

З днем нотаріуса 2023

З днем нотаріуса 2023

З днем нотаріуса 2023

До слова, вересень багатий на свята. У перший місяць осені на українців чекають професійні, міжнародні та церковні дати.

Детальний календар свят на вересень 2023 – дивіться на Фактах ICTV.

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Нотаріус Привітання Свято
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