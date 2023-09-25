Щоосені українці відзначають одне з найважливіших християнських свят – Покрову Пресвятої Богородиці.

В день свята заведено відвідувати церковну службу і молитися іконі Покрови Божої Матері про захист своєї оселі та родини.

Вважається, що всі прохання, які йдуть від чистого серця, будуть почуті.

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Покрова Пресвятої Богородиці 2023 – нова дата

Згідно з новим церковним календарем у 2023 році Покрова Пресвятої Богородиці припадає на 1 жовтня.

Раніше це свято відзначали 14 жовтня разом із Днем українського козацтва.

Історія свята Покрови Пресвятої Богородиці

Згідно з легендою, свято бере свій початок з події 910 року, коли Константинополь опинився в оточенні ворогів. Жителі міста зібралися у храмі, почали молитися Пресвятій Богородиці та просити про порятунок.

Після цього біля храму з’явилася сама Діва Марія в оточенні ангелів, апостолів та пророків. Вона накрила людей своїм покровом (омофором) і врятувала місто від нападників.

На Київській Русі свято Покрови було встановлене ще за князя Андрія Боголюбського приблизно у 1164 році, а храми на честь Покрови Пресвятої Богородиці почали будуватися у XII столітті.

Традиції на Покрову Пресвятої Богородиці

У свято Покрови заведено ходити до церкви, ставити свічку та молитися Діві Марії. Зазвичай віряни просять про захист оселі, міцне здоров’я та щасливе подружнє життя.

Дівчата можуть просити Богородицю про заміжжя та дітей. Раніше до Покрови усі мали закінчити роботу на полях, зібрати урожай та починати готуватися до зими. Також цей час вважався найкращим для одружень.

Традиційно на Покрову господині розвішували над вхідними дверима вишитий рушник, який висів над іконою Святої Богородиці. Вважалося, що це захистить родину від негараздів.

Прикмети на Покрову Пресвятої Богородиці

У народі свято Покрови називають першою зустріччю осені із зимою. Часто цього дня з’являвся іній на траві, іноді випадав перший сніг.

Якщо березове листя не обсипалося з дерева – перший сніг випаде нескоро.

Листя вишні зелене – зима буде суворою.

Якщо на Покрову зграї птахів відлітають зимувати – чекайте холодної ранньої зими.

Пішов дощ на Покрову – до кінця жовтня буде похмуро.

Вітер на Покрову – до вітряної весни.

Покрова Пресвятої Богородиці – привітання

Нехай Божа Матір накриє вас своїм покривалом і вбереже від бід і напастей. Нехай накриє Україну своїм божественним Покровом і захистить від горя і біди. Бажаю всім українцям спокійного, щасливого життя в мирній і процвітаючій країні! З Покровою Пресвятої Богородиці!

***

Хай Мати Божа вас оберігає,

Від неприємностей застерігає.

Нехай дарує силу й процвітання,

І хай здійсняться всі бажання.

Нехай царює мир й любов в сім’ї,

Щоб поруч вірні друзі лиш були!

***

Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Бажаю кожен день зустрічати з добротою і любов’ю в серці. Нехай Богородиця завжди посилає віру і силу, надію і сміливість. Нехай над тобою завжди буде мирне ясне небо, а поруч – щаслива сім’я і справжнє щастя!

***

Богородиці Покров –

Найбільше свято,

Принесе він Вам любов,

Багато благ прекрасних.

Нехай свята благодать

З неба розіллється,

Не буде причини сумувати

І легко живеться!

***

Вітаю з Покровою Пресвятої Пречистої Богородиці! Нехай Божа Мати вбереже від зла, спрямує на щастя, допоможе зберегти в душі віру, доброту, любов. Затишку, світла, достатку і благодаті твоєму дому!