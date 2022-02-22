Усі жінки люблять увагу. Особливо 8 березня, коли весь світ відзначає Міжнародний жіночий день.

Факти ICTV зібрали вам вісім універсальних подарунків, які підійдуть як дівчині, так і коханій дружині.

Подушка

Затишна, тепла й така домашня – все це про подушки. Зараз можна обрати будь-який дизайн, колір та матеріал – все обмежується лише вашою фантазією та побажаннями. До того ж цей атрибут створює затишок і не дасть забути про щедрий подарунок.

Ціна стартує від 400 грн.

Дзеркало-скринька

І хоча дзеркало дарувати категорично заборонено, воно є частиною скриньки. Багато жінок дуже люблять прикраси, і коштовності потрібно складати у гарні коробочки. Для тих, хто любить різноманітні брошки, сережки та намисто на кожен день – це чудовий подарунок. Є варіанти дзеркал з підсвічуванням, а в скриньках можуть бути схованки — те, що потрібно практично будь-якій дівчині та дружині.

Ціна також цілком поміркована — непогані варіанти можна знайти й за 200 грн, потрібно лише пошукати.

Емоції

Подарунок може бути не лише матеріальним. Емоції – це те, що запам’ятається надовго. Подаруйте коханій жінці стрибок з парашутом, політ в аеротрубі або політ на повітряній кулі. Захоплення недешеві, але згадувати це можна дуже довго. Правда, потрібно точно знати, що подібна ідея припаде до душі вашій пасії.

Політ в аеротрубі – від 800 грн.

Політ з парашутом – від 1 тис. грн.

Політ на повітряній кулі на двох – від 5 тис. грн.

Прикраси

Прикраси – класика, що не старіє. Це універсальний подарунок для практично будь-якої дівчини – красиві камінці та блискучі намиста завжди приваблювали представниць жіночої статі. Але не обов’язково купувати дорогу обручку з величезним каменем. Головне – увага. Прикраса зі срібла або золоті сережки завжди у списку бажань жінок. У будь-якому випадку підібраний із душею та смаком подарунок у невеликій оксамитовій коробочці порадує будь-яку дівчину.

Тут ціни можуть варіюватися від 300 грн за невелику срібну прикрасу до кількох тисяч гривень і навіть доларів.

Похід у SPA

Відпочити, розслабитися, та ще й провести час із користю – такий подарунок змусить усміхатися кожну жінку. Подарувати сертифікат на похід у SPA для двох або ж відправити кохану саму – обирати вам.

Таке задоволення стартує від 800 грн.

Курси

Якщо ваша обраниця постійно розвивається і час від часу відвідує різні курси, цей подарунок саме для неї. Танці, нові мови, кулінарія – вміння ніколи не будуть зайвими. А якщо це спорт, то ще й користь для організму.

Наприклад, абонемент на разове заняття сальсою коштуватиме близько 500 грн.

Світшоти з прикольним написом

Порадуйте кохану жінку обновкою у гардеробі. Яскравий і незвичайний світшот, та ще й із цікавим написом, підійде як дружині, так і дівчині.

Ціна такого подаруночка стартує від 500 грн.

Смартфон та аксесуари

Так, електронні гаджети оновлюються щороку – навіть iPhone, куплений минулого року, вже не здається таким крутим. Це стосується і навушників, розумних годинників, планшетів та ноутбуків. Такі подарунки нехай і не з дешевих, але будуть корисними, особливо в сучасному світі.

Ціна за електроніку стартує від 1 тис. грн, якщо йдеться про навушники або фітнес-трекер.