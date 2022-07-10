Літня пора багата різними святами. Зовсім скоро на нас чекає ще одне велике церковне свято – Петра і Павла. Цього року ми святкуємо його 12 липня за православним календарем. Саме перед цим святом закінчується Петрівський піст – 11 липня. Яка ж історія цього свята та які традиції з ним пов’язані, читайте в матеріалі.

Історія свята

Петро та Павло були одними з 12 апостолів Ісуса. Петро, при народженні Симон, походив із простої сім’ї, а сам був рибалкою. Саме Ісус дав Симонові ім’я Петро, яке, до речі, означає “скеля”. З Петром пов’язано чимало історій в Новому Завіті.

Павлова ж історія життя не менш цікава. До знайомства з Ісусом Павло був гонителем християн і називався тоді Савлом. Він мав знатне походження і був ярим противником християнства. Однак після того, як йому явився Ісус і спитав, чому Савло йде проти нього, чоловік змінився, охрестився й змінив ім’я на Павло. Після цього він став одним із апостолів Христа. Саме Павло написав 13 послань до церков, які є досить популярними й досі. Як Павло, так і Петро розповсюджували християнське вчення по всьому світу. Саме за свою віру й дії обидва апостоли були жорстоко страчені.

Зараз дивляться

Свято пам’яті Петра й Павла шанувалося ще за раннього християнства. Після 324 року нашої ери день їхнього шанування став великим святом.

Традиції на Петра й Павла

Зі святом пов’язано чимало традицій. Ось кілька з них:

Зранку 12 липня обов’язково відвідати святкову літургію. Також цього дня прийнято мати святкову вечерю, де обов’язково повинні бути страви з риби.

На Петра й Павла починався період весіль, саме липень вважається найблагополучнішим місяцем для одруження.

Свято Петра й Павла вважається головною кульмінаційною точкою літа, адже після цього 12 липня дні починають ставати коротшими.

Прикмети на Петра й Павла

З цим святом також пов’язано чимало прикмет, яких наші предки сумлінно дотримувались. До прикладу, якщо 12 липня дощить, то буде хороший урожай зерна, але картопля буде гнилою. Дощ та холод на Петра і Павла означають холодні подальші дні. Однак, якщо на Петра й Павла тепло, то після цього дня будуть ще 40 теплих літніх днів. Якщо ж 12 липня буде спекотно, то Різдво буде морозне.