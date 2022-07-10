Летняя пора богата разными праздниками. Совсем скоро нас ждет еще один большой церковный праздник – Петра и Павла. В этом году мы празднуем его 12 июля по православному календарю. Именно перед этим праздником заканчивается Петровский пост – 11 июля. Какая же история этого праздника и какие традиции с ним связаны, читайте в материале.

История праздника

Петр и Павел были одними из 12 апостолов Иисуса. Петр, при рождении Симон, происходил из простой семьи, а сам был рыбаком. Именно Иисус дал Симону имя Петр, которое, кстати, означает “скалу”. С Петром связано немало историй в Новом Завете.

Павлова же история жизни не менее интересна. До знакомства с Иисусом Павел был гонителем христиан и назывался тогда Савлом. Он имел знатное происхождение и был ярым противником христианства. Однако после того, как ему явился Иисус и спросил, почему Савл идет против него, мужчина изменился, крестился и изменил имя на Павел. После этого он стал одним из апостолов Христа. Именно Павел написал 13 посланий к церквам, которые достаточно популярны и до сих пор. Как Павел, так и Петр распространяли христианское учение по всему миру. Именно за свою веру и действия оба апостола были жестоко казнены.

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Праздник памяти Петра и Павла почитался еще при раннем христианстве. После 324 года нашей эры день их почитания стал большим праздником.

Традиции на Петра и Павла

С праздником связано немало традиций. Вот несколько из них:

Утром 12 июля обязательно посетить праздничную литургию. Также в этот день принято иметь праздничный ужин, где обязательно должны быть блюда из рыбы.

На Петра и Павла начинался период свадеб, именно июль считается самым благополучным месяцем для женитьбы.

Приметы на Петра и Павла

С данным праздником также связано немало примет, которые наши предки добросовестно соблюдали. К примеру, если 12 июля дождь, то будет хороший урожай зерна, но картофель будет гнилым. Дождь и холод на Петра и Павла означают холодные последующие дни. Однако если на Петра и Павла тепло, то после этого дня будут еще 40 теплых летних дней. Если же 12 июля будет жарко, то Рождество будет морозным.