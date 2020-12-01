Перший день зими: прикольні привітання

Перший день зими у 2020 році припадає на вівторок.

Якщо ви вже з нетерпінням чекаєте казкову атмосферу Нового року та Різдва, поділіться цим настроєм з друзями та порадуйте їх СМС-привітаннями з першим днем зими.

Прикольні привітання з першим днем зими

*****

Прийшла зима… і знову сніг присипав…

Вітаю вас с початком сніжної пори!

Вже за вікном не так гуляють діти,

Чекаючи снігу – ховаються в хати.

Хай ця зима вас не лякає холодами,

Хай ця зима дарує купу гарних і щасливих днів,

Хай за дітей не турбуються мами,

Діти не змерзнуть, коли будуть ліпити сніговиків!

*****

Ще вчора листячко кружляло

У золотавому танку.

На ранок враз зима настала

І свіжість принесла п’янку.

І цей тонкий та ніжний запах

Прийшов до мене уві сні.

А ранком кіт приніс на лапах

Пухнастий білий перший сніг!

*****

Вже посміхається стихесенька зима,

Бо в Новий Рік спровадить лиш вона!

Тож всі у казку цю поринути спішім,

Хай йде з зимою – мир і щастя в дім!

*****

Вже листячка зеленого немає,

Немає, навіть, жовтого довкола.

Вже сніжок землю покриває…

Вітаю всіх! Зима приходить до нас поволі.

Читайте: Подарунки на Новий рік 2021 дітям

*****

Вітаю щиро з приходом зими!

Тепер візерунки чекайте у вікні.

Бажаю також, щоб сніжинки маленькі

Падали на ніс і щічки кругленькі.

Хай пощіпує трохи вас морозець,

Але не чіпає гарячих сердець.

Хай холод, хуртовина буде на дворі,

А вдома і на душі тепло не пропаде ніколи.

*****

Стукає в двері зима білосніжна,

Вже на порозі стоїть – відчиняй!

Пощупує щічки і носик так ніжно,

Бо тільки початок зими – зачекай!

Вихідні на Новий рік 2021 та Різдво

Вихідні на Новий рік та Різдво 2021 налічуватимуть сім днів.

Новорічні свята розпочнуться з католицького Різдва (25 грудня), яке припадає на п’ятницю. Так українці відпочиватимуть три дні поспіль.

Новий рік буде у четвер 31 грудня. Вихідний за рішенням Кабміну призначено на 1 січня. Так громадяни України матимуть три вихідні поспіль – п’ятниця, субота та неділя.