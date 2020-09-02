Пара нудистів у Британії пропонує роботу голому водію

У мережі було розміщено унікальне оголошення про вакансію, в якому пара нудистів із Великої Британії шукає водія, який може допомогти їм переїхати, але виконає свою роботу в голому вигляді.

Голому водієві заплатять 2 тис. фунтів стерлінгів за допомогу з переїздом, який запланований на середину вересня.

Запит, який викликає здивування, було розміщено на сайті компанії, що займається доставкою та транспортуванням.

Після отримання запиту представники сервісу зв’язалися з парою, щоб повідомити їм, що вони не зможуть виконати контракт через характер запиту.

Однак, компанія зголосилася допомогти нудистам із переїздом, надавши свій фургон будь-якому професійному транспортному агенту, який готовий роздягнутися під час виконання роботи.

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Робота мрії в Австралії

В Австралії з’явилася вакансія доглядача на тропічному острові Лоу Айлз (Низькі острови).

Людині потрібно буде “жити в раю”, але займатися безліччю справ із догляду за островом – обслуговувати будівлі інфраструктури та вести підрахунок популяцій птахів.

Поборотися за це місце можна до 25 вересня.