Не за горами новорічні свята. Українці вже з нетерпінням чекають бою курантів, аби загадати у Всесвіт своє найщиріше бажання.

Однак багато хто й досі не знає, де святкувати Новий рік і чи взагалі це доречно у нинішніх умовах. Новий рік 2023: де святкувати в умовах війни – читайте у матеріалі.

У минулі роки українці мали на зимові свята вихідні дні. Цьогоріч, через воєнний стан в країні, їх відмінили. Однак новорічна ніч 2023 і так припадає із суботи на неділю.

Зараз дивляться

Загалом можна влаштувати тихе сімейне свято вдома. Для цього необхідно створити затишну, різдвяну атмосферу. Навіть під час відключень світла це зробити реально: варто тільки купити кілька великих свічок, гірлянду на батарейках і ялинку.

Однак якщо це не ваш варіант, варто переглянути відпочинок за межами дому. Це чудова можливість хоч трішки відпочити та, якщо є настрій і можливість, поїхати на святкування в інше місто.

Карпати

Для святкування Нового року варто розглянути Яремче. До приготування страв можна сходити на водоспад Пробій та відвідати великий сувенірний ринок. На ньому можна купити різноманітні смаколики, трав’яні чаї, вино та місцеві вироби.

Також можна поїхати на Верховину. Засніжені гори та чарівні краєвиди з віковими гуцульськими традиціями зможуть створити неймовірну різдвяну атмосферу. Серед розваг на Верховині:

катання на лижах або санчатах;

катання на конях;

похід у музеї (популярним є музей магії, народних музичних інструментів, фільму Тіні забутих предків).

Якщо ви віддаєте перевагу більш екстремальному відпочинку, то потрібно їхати на Драгобрат.

На найвищому гірськолижному курорті в Україні можна покататися на лижах та відвідувати заклади із місцевими стравами.

Драгобрат також славиться своїми старовинними церквами (одній із них майже 200 років).

Львів

Українська туристична Мекка. саме так називають це місто туристи із різних регіонів світу. На Новий рік у Львові з’являється неймовірна атмосфера свята.

Її створюють затишні вулички, європейська архітектура, смачна їжа та п’янкі напої.

Щороку святкування розпочинаються на Святого Миколая. Тоді ж відкривається ялинка та різдвяний ярмарок біля Оперного театру.

Ужгород

У серці Закарпаття – Ужгороді, можна добре відпочити, відвідавши колекцію мініскульптур, які розкидані по всьому центру.

На прогулянці можна побачити набережну Ужа, обласну філармонію, кафедральний собор і великий замок.

Місцеві та туристи святкують Новий рік у центрі міста – на площі біля головної ялинки.

Кам’янець-Подільський

Якщо ви обожнюєте історію, то неодмінно встигніть намилуватися старовинним містом, яке оповите легендами і таємницями.

Кам’янець-Подільський зачаровує своїми замками, фортецями, палацами, мурами та стрімкими берегами Смотрича.

Крім цього, варто подивитися на давні костели та затишні церкви.