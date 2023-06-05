Уже 18 червня в Україні відзначатимуть День батька. Дата святкування щороку припадає на третю неділю першого літнього місяця.

Тато – важлива людина в житті кожного з нас, і якщо ви маєте чудові стосунки зі своїм батьком – цінуйте та оберігайте їх. Не забудьте привітати свою близьку людину зі святом, зателефонувавши або надіславши СМС, але якщо є можливість, то можна вигадати і щось більш оригінальне.

Факти ICTV підготували оригінальні ідеї того, як привітати тата з Днем батька 2023, – читайте далі в матеріалі.

Весь день разом

Немає кращого подарунка, ніж провести день разом, і якщо у вас є така можливість, обов’язково використайте її. Так, можна зайнятися спільним хобі, якщо таке є.

Також можна піти в кіно, прогулятися парком, відвідати басейн, вирушити на природу або насолодитися морозивом у затишному кафе. Повірте, вашому татові буде дуже приємно все, що б ви не придумали.

Піти на риболовлю

Не секрет, що багато чоловіків люблять риболовлю. Червень особливо гарний для улову, а тому запропонуйте своєму татові зробити це разом. Навіть якщо ви не розбираєтеся в цій темі, не переживайте, йому вдвічі приємніше буде вас навчити закидати вудку або нанизувати снасті.

Несподіваний візит

Багато хто з нас живе далеко від своїх батьків, а навіть якщо і в одному місті, то, на жаль, не завжди ми знаходимо час їх відвідати. Уявіть здивування свого тата, якщо ви, наприклад, раптово приїдете до нього в гості. Це принесе йому величезну радість, без сумнівів.

Запишіть відеопривітання

Багато чоловіків зараз стоять на захисті нашої країни, а тому фізично бачитися зі своїми сім’ями можливості немає. Благо, ми живемо в часи технологій. Запишіть своєму татові зворушливе відеопривітання або створіть ролик із ваших з ним фотографій.

Коли йому буде сумно і самотньо, він завжди зможе його подивитися і хоча б трішки набратися сил.

Передайте подарунок

Є можливість відправити татові милий презент поштою – чудово, якщо ж ні, то зверніться до когось по допомогу. Це можуть бути волонтери, його товариші по службі або ваші друзі.

Уявіть тільки, як йому буде приємно несподівано отримати подарунок від вас. Неважливо, яким він буде за вартістю. Це може бути просто брелок із вашим спільним фото, якась патріотична футболка, блокнот, ремінь або щось інше, що йому потрібно.

Як привітати свого тата на День батька 2023 – вирішувати вам. Йому в будь-якому разі буде приємно, адже увага завжди цінується.