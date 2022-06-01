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Нехай воно принесе мир: найкращі картинки з першим днем літа

1 Червня 2022, 06:03
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
девушка, мороженое

Сьогодні, 1 червня, розпочинається літо, яке є найулюбленішою порою для багатьох українців.

Традиційно цей період року асоціюється з відпочинком на морі, подорожами, а також теплими і затишними вечорами. В умовах повномасштабної війни для більшості українців літо буде не таким, як зазвичай.

Попри це, в перший день літа варто привітати всіх своїх рідних та друзів яскравими листівками, які точно зможуть підняти настрій та викликати посмішку. Факти ICTV підготували найкращі картинки з першим днем літа.

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Крім першого дня літа, сьогодні українці відзначають Міжнародний день захисту дітей. Це свято покликане привернути увагу до їхніх проблем і прав.

Навіть в умовах повномасштабної війни важливо робити все для того, щоб забезпечити дітям щасливе та безтурботнє дитинство. Куди піти з дітьми в Києві 1 червня – читайте у матеріалі.

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Теги
листівки, Привітання, Привітання зі святами
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