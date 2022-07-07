7 липня відзначають традиційне слов’янське свято Івана Купала. Святкувати його починають увечері 6 числа.

Івана Купала – свято, яке оповите містикою, це час ворожіння, бажань, обрядів та традицій. Воно пов’язане з вогнем, водою та травами, що і є його символами.

На Іванів день прийнято бажати виконання бажань, щастя та кохання. З цієї нагоди Факти ICTV приготували привітання з Івана Купала у картинках.

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Оскільки Івана Купала оповите містикою, на нього прийнято гадати. Можна дізнатися ім’я майбутнього чоловіка чи коли зустрінеш свого нареченого. Зробити це можна за допомогою папірця, свічки чи вінка, який слід сплести заздалегідь із польових квітів.

Так, потрібно взяти вінок, загадати бажання та пустити по воді. Якщо поплив далеко – бажання здійсниться, якщо зупинився біля берега – слід чекати рік до наступного святкування, щоби загадати бажання ще раз.

П’ять ворожінь на Івана Купала – дивіться на Фактах ICTV.