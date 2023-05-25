Вознесіння Господнє православні християни традиційно відзначають на 40-й день після Великодня. У 2023 році свято припадає на 25 травня.
Цього дня варто радіти тому, що Ісус вирушив на небеса у плоті. Заведено вранці йти до церкви, а вже після повернення додому відзначити день за пишним столом у колі близьких і друзів.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Вознесінням у листівках, СМС і прозі, щоб передати свою любов близьким навіть на відстані.
Привітання з Вознесінням у прозі
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Ось і відрахував календар 40 днів від Великодня, і прийшло свято Вознесіння Господнього. Сьогодні хочеться побажати всім християнам зміцнення віри, смирення, прощення гріхів. Нехай кожний ваш крок буде спрямований лише на добро, а від неправильних рішень зберігає і оберігає Вас Бог.
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У велике свято — Вознесіння Господнього, бажаю віри, незгасимої надії у краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов’ю. Прагніть бути кращими, хоч би чого це коштувало!
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Вітаємо Вас зі світлим святом, бажаємо Вам миру і гармонії в душі, здоров’я Вам і Вашим рідним, міцності духу і Божого благословення на всі добрі справи.
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У день Вознесіння Господнього дозволь побажати тобі жити почуттями щирої любові, кожен день, отримуючи добрі вісті, відкриваючи свою душу новим надіям і мріям, посилаючи молитву про щастя і спокій, зберігаючи добру віру, не відаючи страхів і невдач.
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У велике свято — Вознесіння Господнє бажаю віри, незгасимої надії у краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов’ю. Прагніть бути кращими будь-що!
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Привітання з Вознесінням у листівках
Привітання з Вознесінням у СМС
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Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
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Нехай великий Бог
Пошле вам радість в хату,
Міцне здоров’я й літ юрбу густу,
І доленьку усміхнену багату,
І пісню українську золоту.
Нехай до вас в оселю щастя прилетить
Внесе на крилах свіжість світанкову,
І оптимізму сонячне тепло!
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Вознісся Він на небо,
Щоб захищати нас усіх!
Бажаю в Вознесіння –
Вам відданих друзів!
Щоб брехня з життя вашого
Зникла назавжди,
І щоб віра в серці
Залишилася на роки!
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Сьогодні – Вознесіння,
Хай щастя до вас прийде!
Тривога і сумнів
Нехай назавжди піде.
Нехай Господь наш істинний
Допоможе вам у всьому,
Живіть тільки думками
Ви чистими про нього!
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З Вознесінням Господнім
Я вас вітаю!
Щастя і великої любові
У житті вам бажаю!
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