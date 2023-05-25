Вознесіння Господнє православні християни традиційно відзначають на 40-й день після Великодня. У 2023 році свято припадає на 25 травня.

Цього дня варто радіти тому, що Ісус вирушив на небеса у плоті. Заведено вранці йти до церкви, а вже після повернення додому відзначити день за пишним столом у колі близьких і друзів.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Вознесінням у листівках, СМС і прозі, щоб передати свою любов близьким навіть на відстані.

Привітання з Вознесінням у прозі

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Ось і відрахував календар 40 днів від Великодня, і прийшло свято Вознесіння Господнього. Сьогодні хочеться побажати всім християнам зміцнення віри, смирення, прощення гріхів. Нехай кожний ваш крок буде спрямований лише на добро, а від неправильних рішень зберігає і оберігає Вас Бог.

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У велике свято — Вознесіння Господнього, бажаю віри, незгасимої надії у краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов’ю. Прагніть бути кращими, хоч би чого це коштувало!

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Вітаємо Вас зі світлим святом, бажаємо Вам миру і гармонії в душі, здоров’я Вам і Вашим рідним, міцності духу і Божого благословення на всі добрі справи.

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У день Вознесіння Господнього дозволь побажати тобі жити почуттями щирої любові, кожен день, отримуючи добрі вісті, відкриваючи свою душу новим надіям і мріям, посилаючи молитву про щастя і спокій, зберігаючи добру віру, не відаючи страхів і невдач.

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У велике свято — Вознесіння Господнє бажаю віри, незгасимої надії у краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов’ю. Прагніть бути кращими будь-що!

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Привітання з Вознесінням у листівках

Привітання з Вознесінням у СМС

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Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

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Нехай великий Бог

Пошле вам радість в хату,

Міцне здоров’я й літ юрбу густу,

І доленьку усміхнену багату,

І пісню українську золоту.

Нехай до вас в оселю щастя прилетить

Внесе на крилах свіжість світанкову,

І оптимізму сонячне тепло!

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Вознісся Він на небо,

Щоб захищати нас усіх!

Бажаю в Вознесіння –

Вам відданих друзів!

Щоб брехня з життя вашого

Зникла назавжди,

І щоб віра в серці

Залишилася на роки!

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Сьогодні – Вознесіння,

Хай щастя до вас прийде!

Тривога і сумнів

Нехай назавжди піде.

Нехай Господь наш істинний

Допоможе вам у всьому,

Живіть тільки думками

Ви чистими про нього!

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З Вознесінням Господнім

Я вас вітаю!

Щастя і великої любові

У житті вам бажаю!

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