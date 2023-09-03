3 вересня в Україні відзначають День підприємця. Дата свята щороку різна, оскільки випадає на першу неділю осені.

Ведення підприємницької діяльності – заняття не з легких, особливо під час війни та в умовах нестабільної економічної ситуації, проте ті компанії, малий бізнес і мікробізнес, які тримаються на плаву, роблять великий внесок у нашу країну та її економіку.

Якщо у вашому оточенні є людина, пов’язана з цією сферою, не забудьте її привітати. Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Днем підприємця 2023.

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Шановні підприємці!

З Днем підприємця Вас

Доходів рівних і стабільних,

Боргів нечастих, необільних,

Клієнтів багато і приємних,

Законів ясних і зрозумілих,

Перевірок рідкісних і душевних,

А криз не щоденних!

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З Днем підприємця

Сердечно вас вітаю,

І вигідних угод

Від душі бажаю.

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Доходів високих, стабільних,

Без форс-мажорів божевільних,

Клієнтів багато приємних,

Справ конструктивно взаємних,

Перевірок нечастих, душевних,

І миттєвостей щастя щоденних!

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Підприємець, вітаю

Тебе я з твоїм святом!

Лише процвітання бажаю,

Удачі, бадьорості і сил!

Йти вперед без зупинки,

Впевненим в успіху бути!

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Що побажати підприємцю?

Звичайно, більше прибутків!

Щоб менше за спиною подейкували,

Розвитку і яскравих вам ідей!

Конкуренція нехай натхненником

Вашим стане для нових висот,

Нехай ваше чуття стане спасителем,

Від усіх бізнес-проблем і турбот!