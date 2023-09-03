3 вересня в Україні відзначають День підприємця. Дата свята щороку різна, оскільки випадає на першу неділю осені.
Ведення підприємницької діяльності – заняття не з легких, особливо під час війни та в умовах нестабільної економічної ситуації, проте ті компанії, малий бізнес і мікробізнес, які тримаються на плаву, роблять великий внесок у нашу країну та її економіку.
Якщо у вашому оточенні є людина, пов’язана з цією сферою, не забудьте її привітати. Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Днем підприємця 2023.
***
Шановні підприємці!
З Днем підприємця Вас
Доходів рівних і стабільних,
Боргів нечастих, необільних,
Клієнтів багато і приємних,
Законів ясних і зрозумілих,
Перевірок рідкісних і душевних,
А криз не щоденних!
***
З Днем підприємця
Сердечно вас вітаю,
І вигідних угод
Від душі бажаю.
***
Доходів високих, стабільних,
Без форс-мажорів божевільних,
Клієнтів багато приємних,
Справ конструктивно взаємних,
Перевірок нечастих, душевних,
І миттєвостей щастя щоденних!
***
Підприємець, вітаю
Тебе я з твоїм святом!
Лише процвітання бажаю,
Удачі, бадьорості і сил!
Йти вперед без зупинки,
Впевненим в успіху бути!
***
Що побажати підприємцю?
Звичайно, більше прибутків!
Щоб менше за спиною подейкували,
Розвитку і яскравих вам ідей!
Конкуренція нехай натхненником
Вашим стане для нових висот,
Нехай ваше чуття стане спасителем,
Від усіх бізнес-проблем і турбот!