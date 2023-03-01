На календарі 1 березня, а значить – настала довгоочікувана весна. Ще трохи і сонечко почне гріти сильніше, вулиці наповняться ароматом розквітлих дерев, квітів, а пташки почнуть співати голосніше.

Здається, на весну чекають усі, оскільки втомилися від зими, холодів і сльоти. Чим не привід привітати своїх близьких, друзів і знайомих, побажавши їм вдалої теплої пори. Факти ICTV підготували привітання в СМС із першим днем весни 2023.

Зараз дивляться

***

Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

І всі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красива

І будь весела, як весна.

Усе життя живи щасливо,

Кохана будь, й кохай сама!​​​​​​​

***

Хай весни розмаїття малюнків

Прикрашає вам кожну хвилину,

Клич лелечий запросить в мандрівку,

У казкову і дивну країну!

***

Прийшла чудова весна,

Її всю зиму ми так чекали!

Нам радість принесе вона

І забере зими печалі!

І нехай весна подарує ця

Здійснення мрії!

Буде душа теплом зігріта

І в серці розквітнуть квіти!

***

А в природі вже пахне весною,

Аромат той приємний для всіх.

Білий сніг не лежить вже горою,

А джерельцем співочим побіг.

Щоб очистити землю й омити,

Та прокласти шляхи для весни.

Хоч зима й завертає сердито,

Та весна вже приходить у сни.

Йде весна-королева по світу

І співає на всі голоси,

Та заквітчує землю прогріту,

Творить дивні картини краси.

***

Нехай земля поки що дрімає,

про літо бачить сни.

До нас приходить на планету

Перший яскравий день весни!

***

З першим весняним днем!

Зима позаду!

Багато світла, радості

Нехай буде попереду!

Хвороби та тривоги,

Як бурульки, тануть!

Кохання, тепло та щастя

Серця переповнюють!

***

Нехай перший день весняний

Як ніжний верби пух,

Несе вам настрій

І оновлення дух.

Нехай свято до вас прагне,

Щоб душу насолодити,

Бажаю веселитися,

Наважуватися, прощати, любити.

Перший місяць весни починається зі свят. У березні є як професійні, так і державні дати.

Наприклад, 1 числа в усьому світі святкують День цивільної оборони, 3-го – День письменника, а 8-го – Міжнародний жіночий день. Детальний календар свят на березень 2023 – дивіться на Фактах ICTV.