Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Нехай буде сонце! Привітання з першим днем весни 2023 в СМС

1 Березня 2023, 06:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Первый день весны 2023
Джерело: Pexels

На календарі 1 березня, а значить – настала довгоочікувана весна. Ще трохи і сонечко почне гріти сильніше, вулиці наповняться ароматом розквітлих дерев, квітів, а пташки почнуть співати голосніше.

Здається, на весну чекають усі, оскільки втомилися від зими, холодів і сльоти. Чим не привід привітати своїх близьких, друзів і знайомих, побажавши їм вдалої теплої пори. Факти ICTV підготували привітання в СМС із першим днем весни 2023.

 

Зараз дивляться

***

Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни:
І всі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.
Як перша квітка, будь красива
І будь весела, як весна.
Усе життя живи щасливо,
Кохана будь, й кохай сама!​​​​​​​

***

Хай весни розмаїття малюнків
Прикрашає вам кожну хвилину,
Клич лелечий запросить в мандрівку,
У казкову і дивну країну!

***

Прийшла чудова весна,
Її всю зиму ми так чекали!
Нам радість принесе вона
І забере зими печалі!

І нехай весна подарує ця
Здійснення мрії!
Буде душа теплом зігріта
І в серці розквітнуть квіти!

***

А в природі вже пахне весною,
Аромат той приємний для всіх.
Білий сніг не лежить вже горою,
А джерельцем співочим побіг.
Щоб очистити землю й омити,
Та прокласти шляхи для весни.
Хоч зима й завертає сердито,
Та весна вже приходить у сни.
Йде весна-королева по світу
І співає на всі голоси,
Та заквітчує землю прогріту,
Творить дивні картини краси.

***

Нехай земля поки що дрімає,
про літо бачить сни.
До нас приходить на планету
Перший яскравий день весни!

***

З першим весняним днем!
Зима позаду!
Багато світла, радості
Нехай буде попереду!

Хвороби та тривоги,
Як бурульки, тануть!
Кохання, тепло та щастя
Серця переповнюють!

***

Нехай перший день весняний
Як ніжний верби пух,
Несе вам настрій
І оновлення дух.

Нехай свято до вас прагне,
Щоб душу насолодити,
Бажаю веселитися,
Наважуватися, прощати, любити.

Перший місяць весни починається зі свят. У березні є як професійні, так і державні дати.

Наприклад, 1 числа в усьому світі святкують День цивільної оборони, 3-го – День письменника, а 8-го – Міжнародний жіночий день. Детальний календар свят на березень 2023 – дивіться на Фактах ICTV.

Читайте також:
церкваЦерковний календар на березень 2023: які свята чекають на українців

Теги
Весна Привітання
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь