На календарі 1 березня, а значить – настала довгоочікувана весна. Ще трохи і сонечко почне гріти сильніше, вулиці наповняться ароматом розквітлих дерев, квітів, а пташки почнуть співати голосніше.
Здається, на весну чекають усі, оскільки втомилися від зими, холодів і сльоти. Чим не привід привітати своїх близьких, друзів і знайомих, побажавши їм вдалої теплої пори. Факти ICTV підготували привітання в СМС із першим днем весни 2023.
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Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни:
І всі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.
Як перша квітка, будь красива
І будь весела, як весна.
Усе життя живи щасливо,
Кохана будь, й кохай сама!
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Хай весни розмаїття малюнків
Прикрашає вам кожну хвилину,
Клич лелечий запросить в мандрівку,
У казкову і дивну країну!
***
Прийшла чудова весна,
Її всю зиму ми так чекали!
Нам радість принесе вона
І забере зими печалі!
І нехай весна подарує ця
Здійснення мрії!
Буде душа теплом зігріта
І в серці розквітнуть квіти!
***
А в природі вже пахне весною,
Аромат той приємний для всіх.
Білий сніг не лежить вже горою,
А джерельцем співочим побіг.
Щоб очистити землю й омити,
Та прокласти шляхи для весни.
Хоч зима й завертає сердито,
Та весна вже приходить у сни.
Йде весна-королева по світу
І співає на всі голоси,
Та заквітчує землю прогріту,
Творить дивні картини краси.
***
Нехай земля поки що дрімає,
про літо бачить сни.
До нас приходить на планету
Перший яскравий день весни!
***
З першим весняним днем!
Зима позаду!
Багато світла, радості
Нехай буде попереду!
Хвороби та тривоги,
Як бурульки, тануть!
Кохання, тепло та щастя
Серця переповнюють!
***
Нехай перший день весняний
Як ніжний верби пух,
Несе вам настрій
І оновлення дух.
Нехай свято до вас прагне,
Щоб душу насолодити,
Бажаю веселитися,
Наважуватися, прощати, любити.
Перший місяць весни починається зі свят. У березні є як професійні, так і державні дати.
Наприклад, 1 числа в усьому світі святкують День цивільної оборони, 3-го – День письменника, а 8-го – Міжнародний жіночий день. Детальний календар свят на березень 2023 – дивіться на Фактах ICTV.