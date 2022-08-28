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Нехай Божа матір береже! Привітання для Viber із Успінням Пресвятої Богородиці

28 Серпня 2022, 07:04
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Нехай Божа матір береже! Привітання для Viber із Успінням Пресвятої Богородиці

28 серпня відзначають важливе церковне свято – Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста). Воно символізує закінчення земного життя святої Діви Марії, її відхід на небеса та возз’єднання зі своїм сином Ісусом Христом.

Цього дня прийнято ходити до церкви, освячувати насіння та колоски пшениці нового врожаю. Також слід вітати всіх, хто вам цінний. Зазвичай бажають здоров’я, щастя, миру та міцної віри.

Факти ICTV підготували листівки з Успінням Пресвятої Богородиці для Viber, щоб ви змогли відправити їх усім, кого не можете привітати особисто.

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Варто зазначити, що на Успінні існує безліч традицій, крім походу до церкви. Наприклад, 28 серпня закінчується Успенський піст, тож господині накривають стіл із різноманітними стравами.

Наші пращури зазвичай у цей день робили соління на зиму з капусти, помідорів, огірків та інших овочей, які підходять для цього.

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