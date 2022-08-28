28 августа отмечают важный церковный праздник — Успение Пресвятой Богородицы (Первая Пречистая). Он символизирует окончание земной жизни святой Девы Марии, ее уход на небеса и воссоединение со своим сыном Иисусом Христом.

В этот день принято ходить в церковь, освещать семена и колоски пшеницы нового урожая. Также следует поздравлять всех, кто вам дорог. Обычно желают здоровья, счастья, мира и крепкой веры.

Факты ICTV подготовили открытки с Успением Пресвятой Богородицы для Viber, чтобы вы смогли отправить их всем, кого не можете поздравить лично.

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Стоит отметить, что на Успение существует множество традиций, помимо похода в церковь. Например, 28 августа заканчивается Успенский пост, поэтому хозяйки накрывают стол с разнообразными блюдами.

Также наши предки в этот день обычно солили капусту на зиму, помидоры, огурцы и другие овощи, которые подходят для этого.