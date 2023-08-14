19 серпня християни відзначають Яблучний Спас. Він є другим з трьох Спасів і приурочений до свята Преображення Господнього. У цей день за традицією освячують яблука і деякі інші продукти, а потім подають їх на святкову вечерю.

Що ще святять у церкві на Яблучний Спас – читайте в матеріалі.

Що святять на Яблучний Спас: перелік продуктів

Яблучний Спас тісно пов’язаний зі святом врожаю. Адже святкування припадає на період дозрівання фруктів, овочів та збору меду. Через це, за стародавніми традиціями, на Спаса віряни йдуть до церкви та освячують фрукти й овочі нового урожаю.

У святковий кошик, крім яблук, потрібно класти такі продукти:

груші;

виноград;

сливи;

помідори;

моркву;

цибулю;

мед;

випічку з яблуками;

колоски пшениці та жита, васильки та чорнобривці.

Що не можна святити та їсти на Яблучний Спас

На Другий Спас не несуть в храм алкоголь та м’ясні вироби. Варто зазначити, що під час Другого Спасу триває Успенський піст, через що потрібно скасувати розваги.

А ті, хто дотримується посту, не повинні вживати в їжу м’ясо, яйця, жирну їжу та алкоголь.

Важливо, що Успенський піст починається в день святкування Маковія (Медового Спасу) 14 серпня і закінчується 27 серпня перед Успінням Божої Матері.